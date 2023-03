Holzkirchen feiert ungefährdeten Bezirksliga-Titel

Der TuS Holzkirchen kehrt in die Bezirksoberliga zurück. © Archiv

Während der TuS Holzkirchen souverän in die Tischtennis-Bezirksoberliga zurückkehrt, warten die SF Gmund-Dürnbach noch auf ihren Relegationsgegner.

Landkreis – Für die Bezirksoberliga zu schwach und für die Bezirksliga zu stark. Damit müssen sich sowohl der TuS Holzkirchen wie auch die SF Gmund-Dürnbach auseinander setzen. Abgestiegen aus der höchsten Spielklasse des Bereiches Oberbayern Süd haben sie die Bezirksliga dominiert.

Wobei sich die personellen Voraussetzungen geändert haben. Alexander Paulus hat jahrelang in Regensburg gespielt. Nicht, weil er dort in der Landesliga antreten konnte, sondern studiumsbedingt. Im Vorjahr aber hatte das Schulbank-Drücken ein Ende. Der 24-Jährige kehrte nach Holzkirchen und zu seinem Stammverein zurück. Mit über 1700 Punkten als neuer Spitzenspieler. Volker Scherhag rückte dadurch ins mittlere, Peter Limmer ins hintere Paarkreuz. Eine Mannschaft, die in der Bezirksliga übermächtig war.

Auch die SF Gmund-Dürnbach profitierten von einem Studenten. Korbinian Götz kehrte an den Tegernsee zurück. 24 Jahre jung und eine massive Aufwertung des Teams. Nur die Holzkirchner waren besser. Als Vize-Meister der Bezirksliga nehmen die Gmunder an der Aufstiegsrelegation teil. Für Landsberg, den Zweiten der Gruppe Nord, sollte es reichen. Vor allem, da Paul Randler einen massiven Leistungssprung im Spitzenpaarkreuz hingelegt hat. Aber wen auch immer in der Bezirksoberliga die Abstiegsrelegation trifft: Es wird eine harte Nuss. Obwohl im Oberhaus des Bezirkes nur noch ein Spieltag aussteht, ist die Frage noch ungeklärt.

Die SG Hausham betrifft es nicht. Die Knappen erkämpften zuletzt vier Punkte. Ein erwarteter 9:4-Sieg beim Fixabsteiger FC Puchheim und ein überraschend deutlicher 9:3-Erfolg gegen den TSV Gilching-Argelsried. Wobei die Truppe aus dem Münchner Westen sehr schwach aufgestellt war. Zu den drei Mannschaften, die die Abstiegsrelegation vermeiden möchten, gehört auch der SV Eurasburg. Dass beim finalen Ligaauftritt in Weilheim ein Sieg gelingt, ist unwahrscheinlich. Aber dass dem TSV Murnau und dem TSV Pentenried jeweils Siege gelingen, ebenso. Womit der Blick wieder dem Tegernsee gilt. Ganz egal, wer auf Platz acht in die Abstiegsrelegation rutscht, wird den Gmundern eine schwere Aufgabe bescheren.

Im Bezirksliga-Vergleich zwischen dem SC Seeham und dem TV Miesbach ging es nur um die sportliche Ehre. Aufstiegsgedanken und Abstiegsprobleme waren schon seit Wochen beseitigt. Dennoch kam es nach einem interessanten Verlauf zu einem 8:8-Remis in der Weyarner Sporthalle. Die Kreisstädter eroberten durch Jan Natolski und Holger Drogan alle vier Zähler im Spitzenpaarkreuz. Der SC Seeham konterte mit allen vier Punkten in der Mitte durch Tobias Brandl und Christian Kreuzmair. Eine umkämpfte Punkteteilung. Dass sich der TV Miesbach nun intensiv damit beschäftigt, freiwillig die Bezirksliga zu verlassen, liegt in der Mannschaftsstärke begründet. Im Oberhaus sind sechs Aktive notwendig. In der Bezirksklasse A nur vier.

In der Landesliga der Jugend, der zweithöchsten Spielklasse Bayerns, mussten sich die Gmunder mit einem 5:5-Remis gegen die DJK Taufkirchen zufrieden geben. Eine überraschende Punkteteilung, da der Tegernseer Ranglistenführer Marinus Huber das finale Einzel glatt abgab. In der Bezirksliga feierten die punktgleichen Tabellenspitzen TuS Holzkirchen und Lenggrieser SC starke 9:1-Siege. Da die Grün-Weißen die bessere Spieldifferenz aufweisen, reicht ein Sieg am finalen Spieltag in Bad Tölz, um es den Herren mit dem Titelgewinn gleichzutun. ko