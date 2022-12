Holzkirchen marschiert weiter voran: Heiß umkämpfter Sieg beim SC Seeham

Über drei Stunden lang duellierten sich der SC Seeham (r.) und der TuS Holzkirchen. Das Sextett aus der Marktgemeinde untermauerte dabei seine Spitzenposition in der Bezirksliga. © Thomas Plettenberg

Der TuS Holzkirchen bleibt in der Tischtennis-Bezirksliga das Maß aller Dinge. Das musste auch der SC Seeham nach einem heißen Kampf anerkennen.

Miesbach – Auf der Tischtennis-Landkarte des Oberlandes ist der SC Seeham nur ein kleiner Punkt. Demzufolge war es ein dickes Ausrufezeichen, dass die Seehamer den verlustpunktfreien TuS Holzkirchen zum Spitzenspiel in der Bezirksliga herausfordern konnten. Für einen Punktgewinn hat es nicht gereicht. Wohl aber für den Respekt.

Die Reserve ebenso abgemeldet wie die Jugend. Die Zukunftsaussichten der Seehamer, die ihre Punktspiele in der Mehrzweckhalle in Weyarn austragen, sind trüb. Es ist die mannschaftliche Geschlossenheit, die Respekt einfordert. Acht Begegnungen im Ligabetrieb und kein einziges Mal war ein Ersatzspieler nötig.

Die Holzkirchner Roland Krischke und der Linkshänder Peter Limmer sind im Doppel unbesiegt. Aber gegen Christian Kreuzmair und Alexander Christl mussten sie alle Register ziehen. Der 11:8-Sieg im Entscheidungssatz stand bis zum letzten Ball auf des Messers Schneide. Und dass Tobias Brandl an der Seite von Markus Schnitzenbaumer das Doppel drei buchte, war stark. Es war das Spitzenpaarkreuz, das den Unterschied brachte. Krischke und Alexander Paulus erkämpften die vier möglichen Zähler für das TuS-Sextett. Bemerkenswert aus Seehamer Sicht waren die zwei Punkte von Winfried Seiwert und je eine ausgeglichene 1:1-Einzelbilanz von Kreuzmair und Brandl. Nach weit über drei Stunden hatte sich der Favorit aus Holzkirchen mit 9:6 durchgesetzt. Aber dem SC Seeham war es gelungen, dem Aufstiegsfavoriten lange auf Augenhöhe zu begegnen.

Klarer Sieg für SF Gmund-Dürnbach

Die SF Gmund-Dürnbach, die einen ungefährdeten 9:2-Erfolg beim TSV Weilheim II feierten, rücken damit auf Rang zwei vor. Wobei mit etwas Glück sogar die 9:0-Höchststrafe möglich gewesen wäre. Beide Niederlagen wurden knapp im Finalsatz entschieden.

Ohne den verletzten Ranglistenführer Andreas Dorn konnte die SG Hausham den TSV Hohenpeißenberg nicht fordern. Die Rückkehr in die Landesliga ist für die Knappen mit einem 9:9-Punktverhältnis abgefahren.

Der Nachwuchs des TV Miesbach hat sich mit einem 5:5-Remis beim Spitzenreiter SV Esting II respektabel in die Halbrundenpause mit Platz vier in der Bezirksoberliga verabschiedet. Noch besser schneidet die Jugend des TuS Holzkirchen mit Rang zwei in der Bezirksliga Süd ab. ko