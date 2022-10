Titelverteidiger in eigener Halle: Dance2u beim TuS Holzkirchen

Teilen

Titelverteidigerinnen: Die Las Chicas des TuS Holzkirchen gewannen vor der Corona-Zwangspause zweimal in Folge beim Dance2u. © RP-Archiv

Zum zweiten Mal nach 2017 findet das Dance2u, Bayerns größtes Tanzturnier, beim TuS Holzkirchen statt.

Holzkirchen – Zum zweiten Mal macht das größte Tanzturnier Bayerns in Holzkirchen Station. Nachdem der TuS bereits 2017 Gastgeber in der Batusa-Halle war, kehrt das „Dance2u“ am Wochenende 15./16. Oktober, wieder in der Marktgemeinde statt. Endlich, nach langer Corona Pause, und mit einer Holzkirchner Titelverteidigung.

77 Gruppen mit über 1000 Teilnehmern erwarten die Holzkirchner in der Batusa-Halle. Vom TuS Holzkirchen gehen drei Turniergruppen in verschiedenen Altersgruppen an den Start, darunter die sehr erfolgreiche und bekannte Gruppe Las Chicas. Die Tänzerinnen gewannen vor Corona den Siegerpokal ihrer Altersklasse gleich zweimal hintereinander und belegten bei der Heimpremiere den zweiten Platz. Natürlich möchten sie ihren Titel verteidigen, doch die Las Chicas treten heuer erstmals bei den Erwachsenen an. Eine zusätzliche Herausforderung für die Tänzerinnen von Trainerin und Leiterin des Bereichs Jazzdance, Ulrike Lehman. Vielleicht hilft ihnen ja die Erfahrung vom Gymnaestrada in Finnland. Bei dem großen Turnfest waren die Holzkirchnerinnen ins Rahmenprogramm eingebunden. Bereits zum vierten Mal sind die Hoki Girls beim Dance2u am Start, ihre Premiere geben die chickchicks, die jüngste Holzkirchner Turniergruppe. Unterstützung aus dem Landkreis gibt es vom TV Miesbach, der gleich mit sechs Gruppen bei dem vom Bayerischen Turnverband veranstalteten Turnier antritt.

Beim Dance2u wird in sechs Altersgruppen von den Minis bis zu den Senioren getanzt. Am Samstagvormittag findet zunächst die Vorrunde von Minis, Kids, Teens und Senioren statt, am Nachmittag folgen die Finalrunden. Hoch her geht es am Sonntag bei den Juniors und Erwachsenen.

„Es ist eine enorme Herausforderung, diese vielen Gruppen unterzubringen und zu versorgen“, sagt Trainerin Ulrike Lehmann. Seit Monaten laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Aber gleichzeitig wächst die Vorfreude von Tag zu Tag. Der Eintritt zum Dance2u ist frei, der Erlös aus dem Verkauf kommt der Kindersportabteilung des TuS Holzkirchen zugute. kasu/ses

Wadlbeißer: Alle Folgen des Lokalsport-Podcasts in der Übersicht.

Das Dance2u

beginnt am Samstag um 10.30 Uhr (Einlass ab 9 Uhr) und am Sonntag um 9.45 Uhr (Einlass ab 8.30 Uhr).