Top-Ten-Platzierungen beim Saisonfinale für Maloja Pushbikers

Von: Sebastian Schuch

Teilen

Zweimal unter die besten Zehn fuhr Filippo Fortin. © Pushbikers

Zum Abschluss der Straßensaison haben die Maloja Pushbikers noch einmal Top-Resultate eingefahren - auch gegenüber World-Tour-Teams.

Holzkirchen – Den Maloja Pushbikers ist ein erfolgreicher Saisonabschluss gelungen. Bei der Slowakei-Rundfahrt, der zehnten des Holzkirchner Radsportteams in dieser Saison, gelangen drei Etappen-Platzierungen unter den besten Zehn.

Den Auftakt machte Liam Bertazzo, der bei den European Championships in München mit dem italienischen Bahnradvierer den Titel in der Mannschaftsverfolgung gewonnen hatte. Beim Prolog in Bratislava ging er als 22. auf die sieben Kilometer lange Strecke. Mit 7:57.58 Minuten setzte er sich zunächst an die Spitze. Beim Dreifachsieg des World-Tour-Teams QuickStep Alpha Vinyl belegte der Pushbiker den zehnten Platz.

Diesen konnten die Holzkirchner auch auf der ersten Etappe der Rundfahrt bejubeln. Auf den 142,3 Kilometern von Samorin nach Trnava brachten sie Sprinter Filippo Fortin in die richtige Position, wie Max Benz-Kuch berichtet: „Dabei war der Arbeitsnachweis klar erkennbar. Felix (Meo) von vorne, Schulter an Schulter mit Quick-Step zur Sprintvorbereitung, live im TV.“ Das Resultat: Fortin fuhr im Pulk als Zehnter über die Ziellinie.

Bergige Etappen liegen Pushbikers nicht

Liam Bertazzo © Elena Sinigaglia

Zu kämpfen hatte das Holzkirchner Team auf der zweiten Etappe von Hlohovec nach Banska Stiavnica (186,3 Kilometer) und der dritten Etappe von Detva nach Spisska Nova Ves (214,8). Beinahe erwartungsgemäß, denn mit 2956 und 3635 Höhenmetern passten die Strecken nur bedingt zu den Stärken der Pushbikers. Beim letzten längeren Anstieg vor Spisska Nova Ves kämpften Benz-Kuch und Bertazzo noch um den Anschluss an die Spitze, mussten diese dann aber ziehen lassen. Benz-Kuch war auch an beiden Tagen bester Holzkirchner, hatte aber jeweils einige Minuten Rückstand.

Dafür beendeten die Pushbikers die Rundfahrt mit einem absoluten Sahneergebnis. Zum einen sorgten Benz-Kuch und Patrick Reißig an der Spitze der Verfolgergruppe dafür, dass sechs von acht Ausreißern noch eingeholte werden konnten. Im Schlusssprint belegte Fortin 13 Sekunden hinter dem Spitzenduo den sechsten Platz und fuhr damit das beste Ergebnis der Slowakei-Rundfahrt ein. Anschließend sollte er ein Lob vom World-Tour-Team Astana an seine Teamkameraden weitergeben, wie die Pushbikers berichten. „Das zeigt auch unseren Beitrag zum Rennen. Die Saison so abzuschließen, das macht mich stolz“, sagt der Sportliche Leiter Rupert Hödlmoser.

Wadlbeißer: Alle Folgen des Lokalsport-Podcasts in der Übersicht.

Nach der Saisonabschlussfeier in den Räumen in Holzkirchen beginnt das Team von Christian Grasmann schon bald die Vorbereitung auf die kommende Straßensaison.

Gesamtplatzierung

Rundfahrt: 75. Max Benz-Kuch, 79. Liam Bertazzo, 101. Paul Rudys, 105. Filippo Fortin, 120. Patrick Reißig, 128. Philip Weber. Punktwertung: 23. Filippo Fortin. Nachwuchswertung: 24. Max Benz-Kuch.