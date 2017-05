Torreiche Zugabe: TuS Holzkirchen verabschiedet sich mit Remis

Fußball: Landesliga Südost

Auf dem Papier war die Partie in Töging bedeutungslos für den TuS Holzkirchen - nicht aber auf dem Platz. Zum Landesliga-Abschied lieferten die Gäste ein durchaus sehenswertes Spiel ab.

Holzkirchen – Das Ende einer denkwürdigen Saison für die Fußballer des TuS Holzkirchen ist gekommen. Nachdem die Mannschaft von Meistertrainer Gediminas Sugzda am vergangenen Spieltag gegen die SE Freising den Titel der Landesliga Südost vor heimischer Kulisse perfekt gemacht hat, standen nun beim FC Töging die vorerst letzten 90 Minuten in dieser Liga an. Da das Heimteam theoretisch noch in die Abstiegsrelegation rutschen konnte und der TuS sowieso kein Spiel abschenkt, entwickelte sich ein Leckerbissen, der letztlich zur Zufriedenheit aller beim Stand von 3:3 abgepfiffen wurde. Auf dem Plan der Holzkirchner stehen jetzt: Genuss und Erholung.

+ Erfolgreiche Verhandlungen: Rechtzeitig zum Saisonfinale in Töging haben die Holzkirchner von der SE Freising ihr Meister-Banner zurück bekommen. © Gabi Zucker „Das war nochmal eine schöne Zugabe, bei der wir richtig ordentlich gespielt und uns reihenweise Chancen erspielt haben“, zeigt sich Sugzda nach Abpfiff rundum glücklich. „Teilweise sahen wir richtig schönen Fußball und viele Kombinationen.“ Der Coach des Aufsteigers mischte noch einmal kräftig durch, sodass unter anderem Erman Gümüs, Alpay Kaygisiz oder Umberto Nasuti von Beginn an ran durften – auch Ersatztorhüter Fabio Di Palma gab mit Anpfiff der zweiten Hälfte sein Debüt in der ersten Mannschaft.

Wie so oft reagierte der TuS auf einen Rückstand, den Tögings Benedikt Basslsperger alleine auf Kapitän Benedikt Zeisel zulaufend per Flachschuss in der 37. Minute herstellte, völlig unbeirrt: Julian Allgeier kam auf dem linken Flügel durch, flankte hoch auf den zweiten Pfosten, wo der mitgelaufene Florian Voit zum Ausgleich einköpfte. Seine Tore schoss der TuS an diesem Tag auch ein wenig für die Mitspieler Lukas Stolzer und Klaus Siebenäuger, wie Sugzda erklärt: „Beide werden am Montag fast zur selben Zeit operiert – wir hoffen, dass alles gut läuft.“ Siebenäugers Ausfallzeit nach der Meniskus-OP schätzt der Fußballlehrer auf etwa zwei Monate – bei Stolzers Kreuzband-OP wird es einige Monate länger dauern.

+ Die Meister-Urkunde holte Kapitän Benedikt Zeisel ab. © Gabi Zucker Nicht nur deswegen brannten Lechner und Co – aber auch der FC – in den zweiten 45 Minuten so etwas, wie ein Feuerwerk ab. Lattentreffer und Pfostentreffer reihten sich aneinander, ehe die Gäste nach einem Wirrwarr im eigenen Strafraum und dem Hackentor von Johannes Schreiber wieder zurück lagen. Diesmal sorgte Stefan Lechner für ausgeglichene Verhältnisse und verwertete eine Ecke in der 53. Minute im Nachschuss unter die Latte zum 2:2.

In der Schlussphase dominierte der Gast dann zunehmend die Angelegenheit und belohnte sich mit der 3:2 Führung: 20 Minuten vor dem Ende landete ein weiter Einwurf von Ljeotrim Sekiraqa, der genau wie Gümüs sein letztes Spiel für die Holzkirchner bestritt, über Umwege bei Benedict Gulielmo, der humorlos einschoss. „Danach haben wir es verpasst, den Sack zuzumachen“, erklärt Sugzda. So kamen die Töginger fünf Minuten vor dem Ende nach einem TuS-Handspiel im Strafraum zur großen Gelegenheit, den nötigen Punkt zum sicheren Klassenerhalt zu holen. Tim Bauernschuster sorgte vom Punkt für den 3:3 Endstand. Für seine Akteure fordert Sugzda nun Erholung ein. „Die sollen jetzt zehn Tage lang gar nichts machen und den Kopf frei bringen, bevor es in drei Wochen schon wieder losgeht.“

Hans Spiegler

FC Töging – TuS Holzkirchen 3:3 (1:1)

FC Töging: Kronburger – Volkov, Blinov, Scott, Ganghofer – Bahar, Brindl (66. Mayr), Bauernschuster, Schreiber (49. Giesecke) – Ighagbon (49. Fuchshuber), Basslsperger.

TuS Holzkirchen: Zeisel (46. Di Palma) – Voit (72. Hügel), Doppler, Schulz, Sekiraqa – Gulielmo (72. Preuhs), Kaygisiz, Gümüs, Nasuti – Lechner, Allgeier.

Tore:1:0 (37.) Basslsperger, 1:1 (41.) Voit, 2:1 (46.) Schreiber, 2:2 (53.) Lechner, 2:3 (67.) Gulielmo, 3:3 (85.) Bauernschuster.Schiedsrichter: Thomas Zippe (1. FC Passau). Zuschauer: 275.

Gelbe Karten: Fuchshuber – Allgeier, Sekiraqa.