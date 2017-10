Trotz großem Kampf: TSV Otterfing verpasst verdienten Punkt

1:2 gegen ASV Habach

von Hans-Peter Koller schließen

Einem 0:2-Rückstand lief der TSV Otterfing beim ASV Habach hinterher. Nach dem Seitenwechsel gab die Nordring-Elf so richtig Gas. Nur Tore wollten keine fallen.

Otterfing – Beim ASV Habach sahen die Fans zwei grundverschiedene Halbzeiten. Im ersten Abschnitt lief der TSV Otterfing nach zwei haarsträubenden individuellen Fehlern einem 0:2-Rückstand hinterher. Die Herausforderung, das Spiel noch mal zu drehen, nahm die Mannschaft jedoch an: Nach dem Seitenwechsel gab die Nordring-Elf so richtig Gas. Nur Tore wollten keine fallen.

Das 1:2 spiegelt aus Sicht von Georg Köglsperger den Spielverlauf nicht wieder. „Das 0:2 ging schon in Ordnung. Da haben wir zweimal gepatzt“, sagt der Otterfinger Trainer mit Blick auf die erste halbe Stunde. Seine Spieler hatten hier auch Schwierigkeiten, das 4-1-4-1-System umzusetzen, also mit nur einem Sechser und einem einzigen Stürmer. Dafür bot der TSV zwei Viererketten in Abwehr und Mittelfeld auf. Je näher aber der Halbzeitpfiff rückte, umso stärker wurden die Otterfinger.

Als Florian Bacher zudem ein schönes Zuspiel von Simon Eder zum 1:2 (37.) nutzte, war wieder Spannung im Spiel. Die erste Aktion nach dem Seitenwechsel brachte gleich einen Hochkaräter. Eine Ecke von Stefan Ott zischte quer durch den Strafraum bis hin zum langen Fünfer-Eck. Der dort postierte Bastian Götzfried aber traf nur das Außennetz. Dies war der Auftakt zu einer Otterfinger Chancen-Serie. Ott kam nach einer Freistoß-Flanke unbedrängt per Kopf zum Abschluss, hielt aber über die Latte (56.). Eder traf freistehend am Fünfer-Eck den Ball nicht richtig, sodass der Torwart parieren konnte (70.), und Bacher köpfte eine Flanke von Eder dicht über den Querbalken (79.). Auch hier war keiner der Habacher zur Stelle, um den TSV-Kapitän am Abschluss zu hindern. „Wenn du so hundertprozentige Dinger nicht unterbringst, folgt die Strafe auf dem Fuß“, erklärt Köglsperger. „Denn nur die Chancen gesehen, hätten wir zumindest ein Unentschieden verdient.“ Hans-Peter koller

ASV Habach – TSV Otterfing 2:1 (2:1)

TSV Otterfing: Köbl – M. Riblinger, Pallauf, Herzog, G. Bichler – Götzfried – J. Eder (59. K. Bichler), S. Eder, Ott, Blaschko (46. M. Eglseder) – Bacher.

Tore: 1:0 (20.) Adelwart, 2:0 (32.) Adelwart, 2:1 (37.) Bacher.

Schiedsrichter: Roland Fritzsch (FC Rottach-Egern). Zuschauer: 75.

Gelbe Karten: M. Riblinger, Götzfried, Pallauf – Kögl.