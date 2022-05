TSV Hartpenning hat trotz Niederlage in Passau weiter alle Chancen

Nicht schlecht geschossen haben die Hartpenninger um Peter Erlacher in Passau, mussten sich aber dennoch klar geschlagen geben. © Michael SIGL

Die Moarschaft des TSV Hartpenning verliert zwar klar bei Passau-Neustift, hat aber weiter alle Chancen auf die K.o.-Runde.

Hartpenning – Mit gemischten Gefühlen sind die Stockschützen des TSV Hartpenning vom Auswärtsspiel beim EC Passau-Neustift nach Hause gereist. Zwar hatten die Stockschützen aus dem Nord-Landkreis ihr Spiel in Passau mit 2:8 verloren, durch den zeitgleichen Sieg von Kühbach gegen Zell können die Hartpenninger aber in den verbleibenden zwei Spielen mit Siegen gegen die beiden direkten Konkurrenten nicht nur den Klassenerhalt in der Sommer-Bundesliga Süd erreichen, sondern haben auch die Möglichkeit, den Einzug ins Viertelfinale klarzumachen. „Besser hätte es für uns gar nicht laufen können, so haben wir weiter alles selbst in der Hand“, sagte TSV-Schütze Andreas Lambert zum Resultat der Konkurrenz.

Wie schon beim Hinspiel vor zwei Wochen (0:10) lieferten die Hartpenninger auch in Passau eine ordentliche Leistung ab. „Die Mannschaft hat nicht schlecht geschossen, aber Passau nutzt einfach jeden Fehler aus und hat stärker geschossen als letztes Mal in Schaftlach“, berichtete TSV-Sprecher Christian Strasser. Auf der Passauer Asphaltbahn traten diesmal Andreas Lambert, Peter Erlacher, Gustl Maurer und Hans Schmid für den TSV an. Die Moarschaft wollte versuchen, die Passauer mit Wapplern zu ärgern. Allerdings kassierten die Hartpenninger in der dritten Kehre des ersten Spiels gleich einen Neuner gegen sich, sodass der erste Durchgang mit 17:9 an die Hausherren ging. Auch im zweiten und dritten Spiel waren die Gäste nicht chancenlos, die Punkte gingen aber jeweils mit 16:8 an Passau. Das vierte Spiel ging mit 18:8 klar an Hartpenning, ehe Passau mit einem 19:5 im fünften und letzten Spiel den 8:2-Sieg perfekt machte.

Die Passauer führen die Tabelle mit acht Punkten an, gefolgt von Kühbach (3), Zell (3) und Hartpenning (2), sodass die TSV-Moarschaft noch alle Chancen auf den Einzug in die K.o.-Runde hat.