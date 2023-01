TSV Hartpenning ist Bundesliga-Vizemeister

Die Spitzenteams der 1. Bundesliga Süd: (v.l.) die Vize-Meister des TSV Hartpenning, das Siegerteam aus Saßbach sowie die drittplatzierten Hauzenberger. © DESV

Die Hartpenninger Herren sind Vizemeister der Bundesliga und qualifizieren sich für die Deutsche Meisterschaft.

Hartpenning – Die Herren-Moarschaft der Stockschützen vom TSV Hartpenning konnten kürzlich den nächsten Erfolg feiern. Die erste Herrenmannschaft holte sich in 1. Bundesliga Süd in Bad Wörishofen die Vize-Meisterschaft und qualifizierte sich mit dem zweiten Platz auch für die Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft.

Mit dem vierten Platz der Vorrunde hatten sich die TSV-Schützen bereits eine gute Ausgangsposition geschaffen. Nun traf sich die bayerische Elite in Bad Wörishofen zur Rückrunde. In der Vorbereitung auf den Wettkampf hatte es beim TSV Aufregung gegeben, denn Stefan Thurner fällt mit einer Bänderverletzung am Knöchel wohl für den Rest der Wintersaison aus. Zudem hatte Stefan Zellermayer mit einem Magen-Darm-Infekt zu kämpfen, wurde aber gerade noch rechtzeitig wieder fit. So trat Hartpenning mit Gustl Maurer als Moar, Andreas Lambert und Peter Erlacher auf den Angriffspositionen und Zellermayer als variabel einsetzbarem Spieler an.

Am ersten Turniertag leisteten sich die Hartpenninger kaum Fehler und gewannen zehn von zwölf Spielen. So gingen sie perfekt gerüstet in den letzten Spieltag, konnten an die Leistungen des Vortags anknüpfen und schloss die Vorrunde als Gruppenzweiter ab, punktgleich mit dem Spitzenteam aus Saßbach.

In den Page-Playoffs hatte die TSV-Moarschaft mit drei Fehlversuchen Pech und musste sich gegen Saßbach geschlagen geben. Von der Niederlage ließ man sich aber nicht aus der Bahn werfen, siegte gegen Passau und wurde damit Vize-Meister der bayerischen Stockschützen, die sich jährlich in der Bundesliga Süd messen. Das zuvor gesetzte Ziel wurde mit der Qualifikation für die Wettkämpfe um die deutsche Krone also erreicht, was im Anschluss noch mit dem einen oder anderen Kaltgetränk standesgemäß gefeiert wurde. ts