Turngala des TuS Holzkirchen: Jede Menge Show und Emotion

Eine große bunte Show präsentierten die Gruppen des TuS Holzkirchen bei der diesjährigen Turngala in der Batusa-Halle. In den drei Bereichen Tanz, Turnen und Einrad wurde das gewählte Thema „Emotionen“ gekonnt und mit vielfältigen Darbietungen umgesetzt. © TuS Holzkirchen

Bei der Turngala des TuS Holzkirchen freuten sich über 400 Aktive über den Applaus von mehr als 1000 Zuschauern.

Holzkirchen – Es war der besondere Moment für die 400 Turnaktiven des TuS Holzkirchen. Die Spannung riesengroß. Ein Jahr lang hatten sie auf die große Turngala hingefiebert und präsentierten nun ihr Können endlich vor großem Publikum. Mehr als 1000 Zuschauer jubelten und klatschten. Die jungen Sportler setzten das Thema der diesjährigen Gala „Emotionen“ gekonnt in Szene. Von Liebe über Abenteuerlust bis hin zu Trauer und Wut – alle Darbietungen waren bis ins Detail choreografiert und machten viel Spaß beim Zusehen in der Batusa-Halle.

Trainerin Miriam Blüm zeichnete dieses Jahr neben TuS-Geschäftsführerin Christiane Utz verantwortlich für das jährliche Sportevent. Das Thema wurde mittels Abstimmung unter allen Trainern ausgewählt. „Wir setzen uns immer zusammen und suchen mehrere Themen aus“, erklärt Blüm. „Dann wird online ausgewählt, was am besten passt. Diesmal waren wir uns einig, dass die Gefühle viele Möglichkeiten bringen.“

Eröffnet wurde die Gala von den Einrad-Fahrern, den Jazztänzerinnen und mehreren Turngruppen. Dabei wurden in verschiedenen Farben beleuchtete große Bälle von Gruppe zu Gruppe gereicht, untermalt von emotionaler Klaviermusik. Besonders schön waren die Wände der Halle, die mit schwarzem Tuch abgehängt wurden und somit Bühnenverhältnisse schafften.

Es geht Schlag auf Schlag

Nach der Eröffnung ging es Schlag auf Schlag. Aus den großen Lautsprecherboxen erklang von Abba „Chiquitita“, zu dem sich mehr als 40 Gymgirls den Gefühlen „Trauer und Freude“ annahmen. Barren, Matten, Schwebebalken und Bodenläufer dienten dabei als Basis für Umschwünge, Radschläge, Sprünge und Purzelbäume. Die sechs- bis zwölfjährigen Mädchen hatten sichtlich Spaß – genau wie das Publikum, das begeistert mitklatschte.

Die Jazzdance-Mädchen im Alter von sechs bis sieben Jahren sorgten für „Euphorie und Sonnenschein“. Mit kurzen Jeans und bunten T-Shirts faszinierten sie das Publikum mit ihrer Synchronität, aber vor allem mit ihrer Freude am Tanz. Weiter ging es mit der Perspektivgruppe, die voller „Energie“ ihre Power auf den Boden brachte. Komplizierte Hebefiguren, einhändiger Radschlag und Handstand mit Abrollen gelangen den Mädchen im Sekundentakt.

Mystisch ging es weiter. Unter einem schwarzen Tuch inmitten der Halle bewegte sich etwas – mal in Wellen, mal ruppig durcheinander. Hände strecken sich unter dem Tuch hervor und verschwanden wieder. Blitzschnell wurde das Tuch weggeschleudert, und hervor kamen die acht- bis zehnjährigen Jazzdance- Mädchen. Ihr Gefühl war die „Freiheit“. Mit aufwendigen Kostümen ganz in Weiß mit Tutu im knalligen Pink waren sie ein Hingucker. Synchron mit toller Körperspannung und einer Mimik, die verriet, wie groß der Spaß am Tanz ist. Auch hier war die Choreografie anspruchsvoll und beeindruckend.

Turngala lebt nicht nur von der Show

Das größte Gefühl präsentierten die Mädchen der Turngruppe Capriola: die Liebe. Zu den Songs „Ohne Dich (schlaf’ ich heut’ Nacht nicht ein)“ der Münchner Freiheit, Helene Fischers „Atemlos“, „La vie en rose“ von Edith Piaf, „I’ll always love you“ von Whitney Houston und Queens „Love of my life“ applaudierte und pfiff das Publikum lautstark. Besonders beeindruckten dabei zwei Mädchen, die in luftiger Höhe an Bändern in der Halle schwebten.

Dabei lebt die Turngala des TuS nicht nur von der Show, sondern auch von den vielen Helfern, die nach den einzelnen Aufführungen immer wieder die Geräte auf- und abbauen, damit der Ablauf nicht ins Stocken gerät. „Das geht nur, wenn alle Spaß dabei haben“, sagt Blüm. „Das sind Trainer, Kinder, Helfer und die Eltern, die uns immer mit Freude zur Seite stehen. Nur so funktioniert dieses große Event.“

Seit über 17 Jahren ist Monika Stocker im Boot – und zwar als Übungsleiterin beim Eltern-Kind-Turnen. „Ich bin jedes Jahr wieder überwältigt, was wir da alle Hand in Hand geschaffen haben“, erzählt sie begeistert. „Alle zusammen fiebern ein Jahr auf diesen Moment hin, und dann können wir ihn alle zusammen genießen.“ Das einzige, das wohl fehle aus ihrer Sicht, seien Übungsleiter: „Es wäre schön, wenn wir das Team vergrößern könnten. Wer Erfahrung hat, ist herzlich willkommen. Wir schulen unsere neuen Kollegen dann intern und bilden sie aus.“

Kathrin Suda