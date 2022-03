Zwischen Römerzeit und „Space Taxi“

Rund 150 Sportler gestalteten heuer die Turngala des TuS Holzkirchen. © Ralf Poeplau

Nach zwei Jahren Pause war es wieder soweit: Die Turngala des TuS Holzkirchen konnte endlich wieder stattfinden.

Holzkirchen – Endlich konnte sie wieder gefeiert werden: die Turngala. Einer der sportlichen Jahreshöhepunkte des TuS Holzkirchen, bei dem rund 150 Sportler am Wochenende ihr Können zeigten. Egal ob Tanz, Turnen, Einradfahren oder Abenteuerturnen, in jeder Sparte zeigten die Akteure, was sie im vergangenen Jahr gelernt haben. Nachdem die Gala 2021 coronabedingt ausfallen musste und ersatzweise ein verkleinertes Herbstspecial stattfand, waren die Teilnehmer genau wie die Organisatoren und die Zuschauer gleichermaßen begeistert. Die vier Veranstaltungen waren mit je 300 Zuschauern ausverkauft. Das Motto der Gala: Zeitreisen.

Die Stimmung war von der ersten Sekunde an atemberaubend. Die 150 Akteure der TuS-Sportgala standen in den Startlöchern und wollten endlich wieder vor Publikum zeigen, was sie alles können. Egal, ob in die Römerzeit, in Richtung Mauerfall, Mondlandung oder ins alte Ägypten, die Themen waren mit Liebe ausgewählt, mit passender Musik untermalt und mit viel Fantasie inszeniert.

Eröffnet wurde die Veranstaltung mit einer besonderen Formation. In der Batusa-Halle herrschte absolute Stille. Rund 20 Sportler formten das Peace-Zeichen. „Es ist uns wichtig, dass auch wir etwas für die Geflohenen aus der Ukraine tun. Wir haben Sportkleidung und Schuhe gesammelt und bieten kostenlose Mitgliedschaften an“, erklärte TuS-Geschäftsführerin Christiane Utz.

Eine perfekt synchrone Choreografie zeigte die Turniertanzgruppe Las Chicas. © Ralf Poeplau

Die „Gym-Girls“ hatten heuer ihren ersten Gala-Auftritt. 40 kleine Mädchen wirbelten mittels Radschlag, Purzelbaum und Seilspringen über die ausgelegten Matten durch die Halle. Das Publikum quittierte den süßen Auftritt mit viel Applaus. Weiter ging es mit den 25 Mädchen der Gruppe „Capriola“, die sich thematisch dem Mauerfall widmeten. Kästen signalisierten die Mauer, über den Lautsprecher wummerte David Hasselhoffs „Looking for Freedom“. Turnerinnen in grauen Jacken mimten Grenzposten. Mit schwarz-rot-goldenen Luftballons und einer geöffneten Mauer verabschiedete sich die Gruppe unter tosendem Applaus.

Ein Höhepunkt ist bei jeder Gala der Auftritt der Wettkampf-Tanzgruppe „Las Chicas“. Aus dem Musical „The greatest Showman“ tanzten sie zum Lied „The other side“ ihre perfekt synchrone Choreografie. In frechen Latzhosen mit jeder Menge Körperspannung, begeisterten sie das Publikum und zeigten, wie weit man mit eisernem Training und Spaß beim Tanzen kommen kann. „Der Zusammenhalt ist einfach toll. Ich bin seit sechs Jahren dabei. Im Juni fahren wir nach Finnland und nehmen dort am internationalen Turnfest ,Gymnastrada‘ teil. Wir freuen uns alle sehr darauf“, erklärte Lina Biewer (18).

Durch die Halle wirbelten die Leistungsturnerinnen mit verschiedenen Figuren. © Ralf Poeplau

Weiter ging es mit dem Piratentanz der Jazz-Dance-Gruppe der Über-15-Jährigen und den Turnerinnen von neun bis zwölf Jahren, die ihr Können auf dem Stufenbarren, mit wilden Flickflacks und Bogengängen zeigten. Besonders bejubelt wurden die Abenteuerturner. 19 Turner widmeten sich der ersten Mondlandung von 1969. Die Musikauswahl hätte mit Peter Schillings „Major Tom“ und Andreas Bouranis „Ich heb’ ab“, nicht passender sein können. Die Kostüme, völlig klar, waren im Astronauten-Look gestaltet. Die Jungs zeigten Klimmzüge, Aufschwünge am Reck, Liegestütz und tolle Kombinationen auf der Airtrack-Matte.

Der Abschluss war ein weiterer Höhepunkt. Rike Lehmann, Leiterin der Sparte Tanzen, animierte die 300 Gäste zu einem Flashmob. Der Song stammte aus Bully Herbigs „Traumschiff Surprise“: „Space Taxi“ heizte den Gästen ein, und kaum einen hielt es auf seinem Platz. Eine einfache Choreografie, laute Musik und Spaß an der Bewegung – mehr braucht es manchmal nicht. Einmal mehr bewiesen die Akteure mit ihrer Turngala, wie wichtig der Sport in der Gemeinschaft ist.