TuS Holzkirchen holt wichtigen Punkt in Rain

Allgeiers feiner Linker

Ein Traumtor von Julian Allgeier kurz vor Schluss ermöglichte es dem Holzkirchnern einen Punkt vom TSV Rain/Lech mitzubringen.

158 Kilometer für einen wichtigen Punktgewinn: Die Fahrt des TuS Holzkirchen zum Georg-Weber-Stadion gehört in dieser Saison zu den längeren – dementsprechend größer dürfte der Wille gewesen sein, bei der Heimfahrt etwas zu feiern zu haben. Dies ist der Elf von Trainer Gediminas Sugzda beim Duell gegen den TSV Rain/Lech auch gelungen, denn mit einer rundum starken Vorstellung holte der TuS einen Rückstand auf und trotzte dem Tabellenvierten ein 1:1 und einen wichtigen Punktgewinn ab. Für den späten Treffer sorgte Holzkirchens Top-Torjäger Julian Allgeier, der in dieser Aktion seine ganze Klasse bewies.

„Das war sicherlich kein unverdienter Punkt – die Platzverhältnisse waren ähnlich wie bei uns. Deswegen war es hauptsächlich ein Kampfspiel“, analysiert Allgeier nach Abpfiff der Partie. „Bis auf eine Drangphase der Rainer nach dem 1:0 waren wir ebenbürtig und haben uns den Punkt deswegen auch erkämpft und verdient.“

Die Gäste erwischten mit dem Anpfiff einen guten Start und ließen die Heimmannschaft nicht ins Spiel kommen. Für Linksverteidiger Christopher Korkor reichte es wider Erwarten erst einmal nur zur Joker-Rolle, weshalb erneut Emin Kaya diese Position ausfüllen durfte. Der 21 Jährige und seine Kollegen machten in der Anfangsphase die Räume in der eigenen Hälfte geschickt eng und hatten Kontrolle über das Spielgeschehen. „Wir haben phasenweise echt guten Fußball gespielt – das war sehr zufriedenstellend“, lobt auch Sugzda seine Elf.

Den ersten Aufreger konnte aber dann doch Rain für sich verbuchen: Nach einem Freistoß aus dem Halbfeld in der 42. Minute köpfte David Bauer den Ball ins Tor. Jubel brach aus, doch Schiedsrichter Jonas Schieder und sein Gespann entschieden zum Glück der Holzkirchner auf Abseits. „Rain war mit ihren großen Spielern bei Standards immer wieder gefährlich“, stellt der TuS-Trainer fest.

Der zweite Durchgang bot aber mehr an spektakulären Szenen, denn der Gastgeber war es, der nun immer besser ins Spiel fand. Kurz nach Wiederanpfiff dribbelte Marco Friedl schon an Torwart Benedikt Zeisel vorbei und legte den Ball quer durch den gesamten Strafraum, wo Michael Knötzinger zum Einschuss bereit stand – doch der zurückgeeilte Zeisel warf sich in den Schuss und klärte dadurch in höchster Not. Knappe 30 Minuten vor Schluss konnte aber auch der Kapitän des TuS das Gegentor nicht mehr verhindern: Aus ähnlicher Freistoßposition wie in der ersten Hälfte kam Fabian Triebel völlig frei zum Kopfball und ließ Zeisel keine Chance.

Durch das 0:1 ließen sich die Gäste jedoch nicht entmutigen. „Wir haben große Moral bewiesen“, stellte Holzkirchens Coach fest. Aufgrund des gesteigerten Risikos des Gastteams ergaben sich Räume, aus denen der TSV zu einigen Großchancen kam. Doch auch der TuS steigerte seine Offensiv-Bemühungen. Sebastian Hahn kam im Strafraum in perfekte Schussposition und platzierte den Ball links unten, den der Rainer Schlussmann aber herausragend abwehrte.

Dass die Partie nach 80 Minuten nicht entschieden war, lag jedoch allein an den Rainern, die beste Gelegenheiten ausließen, indem sie beispielsweise allein auf Zeisel zulaufend nur den Pfosten trafen. Dafür rächten sich die Gäste in der 83. Minute: Innenverteidiger Maxi Schulz dribbelte durch das Mittelfeld und bediente mit einem perfekten Pass Allgeier, der zentral lauerte und mit seinem feinen linken Fuß den Weg ins lange rechte Eck zum 1:1 Ausgleich fand.

„Das war ein richtig schönes Tor. Julian weiß genau, wo er hinschießt“, schwärmt Sugzda. „Julian wird in einem Spiel mit jeder Minute besser und hat sich den Treffer verdient.“ Für Allgeier selbst wirkt dieser Torerfolg hoffentlich wie ein geplatzter Knoten: „Ich hatte jetzt fünf Spiele Flaute – vielleicht ist der Hebel jetzt umgelegt.“ Zum Feiern reichte der hart erkämpfte Punkt den Aufsteigern bei der Heimfahrt aber allemal.

Von Hans Spiegler