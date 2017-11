TuS Holzkirchen II: Wieder keine Punkte gegen Habach

Trainer: „Wir waren die bessere Mannschaft.“

Wieder war es nichts mit dem Punktgewinn für den TuS Holzkirchen II gegen Angstgegner ASV Habach. Doch obwohl die Punkte ausblieben, ist Trainer Alexander Maier guter Dinge.

Habach – „Mit unserem Spiel an sich bin ich zufrieden“, sagt Trainer Alexander Maier. „Wir waren die bessere Mannschaft.“

Doch wie so oft im Fußball ist es nicht unbedingt die bessere Mannschaft, die die Punkte mitnimmt. Die erste Halbzeit war der TuS spielbestimmend, was auch für Maier etwas überraschend kam. „Habach war nicht so stark wie wir es kennen“, sagt er. Nichtsdestotrotz reichte es zur Führung. Nach einem Freistoß hatte TuS-Torhüter Markus Grünewald den Ball eigentlich sicher, ließ ihn aber an seiner Brust abprallen. Die Kugel landete vor den Füßen von Maximilian Gerg, dessen Schuss zunächst geblockt wurde. Im Nachschuss war Gerg erfolgreich und brachte sein Team früh in Front.

Der Mut der Holzkirchner war durch den Rückstand aber nicht gebrochen. Zehn Minuten später schoss Kapitän Fabrizio Capocefalo aus zentraler Position. Gerg stand unglücklich und fälschte Capocefalos Schuss ab. Mit einem 1:1 in die Pause zu gehen, wäre aus Holzkirchner Sicht verdient gewesen. Aber wenige Minuten vor dem Pfiff gelang Habach die erneute Führung. Maximilian Feigl verwandelte eine Ecke direkt ins lange Toreck – erneut sah Grünewald nicht gut aus.

Somit lief der TuS einem Rückstand hinterher. „Wir haben es noch probiert, aber auf beiden Seiten kam nicht mehr viel Fußball zustande“, sagt Maier. Die Partie entwickelte sich zu einem Kampfspiel – sowohl körperlich als auch verbal. Dem Schiedsrichter entglitt die hitzige Partie immer mehr, spätestens nach dem Platzverweis von Holzkirchens Lukas Krepek. Nach einem – aus Maiers Sicht – hartem, aber fairem Tackling zeigte der Unparteiische die Ampelkarte und machte damit die Hoffnungen auf einen Ausgleichstreffer zunichte.

„Auch zu zehnt haben wir weitergekämpft“, sagt Maier. Leonhard Eichner und Mahamadou Camara kamen jeweils zu Chancen. Doch Habach brachte die Führung über die Zeit. Die Holzkirchner müssen sich also noch eine Saison gedulden, bis es die nächste Chance gibt, den ASV zu schlagen.

Von Sofia Eham





ASV Habach – TuS Holzkirchen II 3:1 (2:1)

TuS Holzkirchen II: Grünewald – Hummelsberger, Adam (84. Ferkau), Krepek, Shukaj – Abdelmegid (35. Wilms), Eichner, Kriege, Stadlbauer, Capocefalo, Camara.

Tore: 1:0 (8.) M. Gerg, 1:1 (19. Eigentor) M. Gerg, 2:1 (39.) Feigl – 3:1 (90. +1) Baumgartner.

Gelbe Karten: K. Gerg – Stadlbauer, Wilms, Krepek, Capocefalo.

Gelb-Rot: Krepek (76.).

Schiedsrichter: Szymon Typta.

Zuschauer: 150.