TuS Holzkirchen in der Krise: Basketballer verlieren gegen München Ost IV

Spürbare Enttäuschung: Der Stachel nach der Niederlage sitzt tief bei Coach Christian Fascher und den Holzis. © WED

Die Basketballer des TuS Holzkirchen rutschen in die Krise. Gegen den TSV München Ost IV setzte es eine unerwartete Niederlage.

Holzkirchen – Eigentlich hatte man nach dem Schleißheim-Spiel ja gedacht, schlimmer geht’s nicht mehr. Doch Holzkirchens Basketballer haben im aktuellen Abwärtstrend noch einen drauf gesetzt. Beim TSV München Ost IV kassierte der TuS eine 47:53-Niederlage und schlittert in eine völlig neue Situation: Man muss sich ab sofort sogar ernsthaft mit dem Thema Abstieg beschäftigen.

Dabei fuhr Coach Christian Fascher mit seinem Wunschkader nach München. Zwar waren die beiden Langen, Torben Siede und Alex Sioutis, angeschlagen, aber immerhin war Spielmacher Jonas Kitterle wieder mit an Bord. Und nach dem ersten Viertel sah auch noch alles wunderbar aus. Die Holzis führten dank ihrer aggressiven Defensive 18:7. Die Gastgeber erzielten bis dahin keinen einzigen Feldkorb! Einziger Haken: Die recht kleinliche Regelauslegung der beiden Schiris bescherte dem TuS bereits früh echte Foulprobleme. Die Folge war etwas weniger Druck in der Abwehr und schon fühlten sich die Münchner deutlich wohler. Das zweite Viertel ging prompt mit 23:8 an den Gastgeber, der damit auch zur Pause mit 30:26 in Front lag.

„Was ich aber überhaupt nicht verstand, war, dass wir auch im Angriff ab sofort komplett ideen- und konzeptlos agierten“, rätselte Fascher im Nachgang. Trotzdem holte sich der TuS das dritte Viertel wieder mit 12:8. Vor dem letzten Spielabschnitt stand es also 38:38 – die Hoffnung lebte noch.

Allerdings glaubten die Ostler aber deutlich mehr an den Erfolg als die Holzis. 44:44 stand es zwar noch vier Minuten vor Schluss, dann aber lief beim TuS gar nichts mehr. „Irgendwie war der Korb heute auch wie vernagelt“, ärgerte sich nicht nur Jonas Kitterle über einen rabenschwarzen Tag. Dazu kam auch noch, dass Holzkirchen allein an der Freiwurflinie einen immer noch möglichen Sieg verschenkte. Magere zehn der 23 zugesprochenen Freiwürfe fanden ihr Ziel. „Bei dieser Quote und insgesamt nur 47 Punkten gewinnst du selbst hier nicht“, resümierte Christian Fascher völlig frustriert einen peinlichen Auftritt seines Teams. Jörg Wedekind

München Ost IV – TuS Holzkirchen 53:47 (30:26)

TuS: Seitter 14, Hein 11, Kitterle M. 8, Mittler 6, Siede 6, Sioutis 2, Feist, Franz, Goldammer, Kitterle J.