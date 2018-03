Die Defensive soll’s richten

Mit Konzentration zur Überraschung: Holzi-Kapitän Mike Brunner will die Negativ-Serie gegen Landshut mithilfe einer starken Defensive beenden.

TuS Holzkirchen tritt bei TG Landshut an

Schaut man auf die Historie, dann sollten sich Holzkirchens Basketballer an diesem Samstag (19 Uhr) nicht allzu große Hoffnungen machen, wenn die TG Landshut in der Batusa-Halle gastiert.

Der letzte Sieg gegen die Niederbayern ist nämlich schon ein paar Jahre her. Baut man jedoch auf die aktuelle Statistik, dann gehen die Holzis allerdings nicht komplett chancenlos in dieses Duell.

„Die Landshuter gehören wirklich nicht zu unseren Lieblingsgegnern“, gibt auch Holzi-Kapitän Mike Brunner zu und lacht. „Ich kann mich nicht erinnern, jemals gegen die gewonnen zu haben.“ Auch wenn der letzte Vergleich – eine 64:86-Niederlage im Bezirkspokal – etwas hinkt: Genau an diese Leistung würde der TuS nun gerne anschließen.

Da Guggenhuber im Abstiegskampf dem Pokal wenig Wert zubilligte, fuhr Holzkirchen mit nur sechs Mann und damit relativ chancenlos zu den Niederbayern. Wie nah die beiden Teams trotz des großen Abstands in der Meisterschaft beieinanderstehen, bewies zumindest das erste Viertel, das der TuS mit 23:21 gewann. „Erst im Laufe der Partie haben dann deren voll besetzter Kader und unsere schwindenden Kräfte das Ding entschieden“, erinnert sich Brunner. Der TuS-Auftritt sei gut gewesen.

Daran wollen die Holzis also nun anschließen. Diesmal allerdings auch mit einer vollen Wechselbank. Wobei Guggenhuber noch sehr gespannt ist, wer ihm letztlich zur Verfügung steht. Spielmacher Marc Gricar konnte diese Woche zwar nicht trainieren, sollte aber zumindest wieder im Kader sein.

Viel wert wäre es Guggenhuber auch, wenn Kilian Schneider wieder dabei sein könnte. Der laboriert allerdings seit zwei Wochen bereits an einer unangenehmen Kapselverletzung an der Wurfhand. „Kili wäre genau der richtige Mann, der in der Defensive noch fehlt“, glaubt der Holzi-Coach.

Die Holzkirchner Verteidigung wird ohnehin einmal mehr der Schlüssel zwischen Überraschung-Coup und Niederlage sein. Wenn es dem TuS gelingt, Sebastian Maier, dem vielleicht besten Spieler der Liga, etwas die Spielfreude zu nehmen und den durchaus talentierten Spielmacher Jorge Peinado auszubremsen, dann ist auch der Tabellendritte alles andere als unschlagbar.

Der TuS sollte also erst gar nicht auf seine negative Bilanz mit den Landshutern zurückblicken. „Jede Serie geht mal zu Ende, warum also nicht auch diese“, sagt Brunner. „Am besten wäre es gleich diesmal.“

mm