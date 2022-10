Überragender Schlussspurt: Verena Gimmy gewinnt erstes Turnier auf Profi-Tour

Küsschen für den Pokal: Verena Gimmy. © Privat

Großer Erfolg für Verena Gimmy: Die Golferin des GC Valley hat ihr erstes Profi-Turnier gewonnen.

Valley – Ihren ersten Sieg als Profi auf der Golf-Tour hat Verena Gimmy vom Golfclub Valley am vergangenen Wochenende gefeiert. Gimmy setzte sich im spanischen Golfclub Lerma, der zwischen Burgos und Madrid liegt, mit drei Schlägen vor der Tschechin Sara Kouskova durch.

Nach zwei 67er-Runden spielte Gimmy am Finaltag starke letzte zehn Löcher. Nach einer Neun am achten Loch, also vier Schlägen über Par, schienen die Nerven Gimmy einen Streich zu spielen. Doch sie kämpfte sich zurück und spielte noch sensationelle sechs Birdies, unter anderem auch am 18. und letzten Loch. Insgesamt standen 203 Schläge und 13 Schläge unter Par für sie zu Buche.

„Ich bekomme mich gar nicht mehr ein und freue mich so für sie“, sagte Coach Danny Wilde zum Erfolg seines Schützlings. ts