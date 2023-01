Überraschender Titelgewinn: Hartpenninger Herren sind deutscher Meister

Bestes Ergebnis der Vereinsgeschichte: (v.l.) Hans Schmid, Gustl Maurer, Stefan Zellermayer, Stefan Quercher und Andreas Lambert holen erstmals mit dem TSV Hartpenning den Titel bei der Deutschen Meisterschaft. © TSV

Es ist der größte Erfolg der Vereinsgeschichte: Die Eisstock-Herren des TSV Hartpenning sind erstmal deutscher Meister.

Hartpenning – Damit hatten wohl nicht einmal die kühnsten Optimisten gerechnet: Die Eisschützen des TSV Hartpenning sicherten sich am Wochenende beim Teamwettkampf der Herren die Deutsche Meisterschaft. Wie berichtet, mussten die Stockschützen aus dem Nord-Landkreis aufgrund einiger Ausfälle ersatzgeschwächt ins Leistungszentrum nach Regen reisen. Unter anderem fehlte der verletzte Stefan Thurner. Doch die Moarschaft mit Andreas Lambert, Stefan Zellermayer, Stefan Quercher und Gustl Maurer lieferte von Beginn an starke und konstante Leistungen und holte den Titel. Damit wurde, wie zuvor als Ziel ausgegeben, auch die Qualifikation für den Europa-Cup geschafft. „Es war ein Riesen-Erfolg und eine kurze Nacht. Zum ersten Mal in unserer Vereinsgeschichte ist eine Herrenmannschaft aus Hartpenning deutscher Meister“, berichtete TSV-Sprecher Gustl Maurer nach den Feierlichkeiten am Sonntagvormittag.

Für die Deutsche Meisterschaft qualifiziert hatten sich die TSV-Herren mit einem zweiten Platz in der Bundesliga Süd. In Regen lief es dann von Anfang an richtig gut für die Hartpenninger. Ungeschlagen lagen sie Runde für Runde immer auf dem ersten oder zweiten Platz der Vorrundentabelle. Durch eine unnötige Niederlage gegen Friedrichshall am vorletzten Spieltag rutschte man zwar im Abschlussklassement noch auf den dritten Platz ab, qualifizierte sich aber damit dennoch für die Page-Playoffs. Damit hatte man das Saisonziel mit der Qualifikation für den Wettkampf der besten europäischen Teams bereits erreicht und ging ohne Druck in die K.o.-Runde. Die Hartpenninger lieferten dort gegen Passau und Hauzenberg zwei fast perfekte Spiele ab. Die TSV-Moarschaft setzte die Gegner unter Druck und erzwang so Fehler bei den Konkurrenten.

Nach zwei Siegen stand sie gegen den EC Saßbach im Endspiel der beiden Top-Mannschaften der vergangenen Jahre. Im Finale ging es erwartungsgemäß vom ersten bis zum letzten Schuss an ganz eng zu. Die Hartpenninger zeigten erneut eine Top-Leistung und legten immer wieder vor. Es blieb spannend bis zur letzten Kehre, ehe die Sektkorken knallten. Der TSV setzte sich knapp, aber verdient mit 9:8 durch und ist damit deutscher Meister 2023.

Dies wurde natürlich ausgiebig gefeiert, nur Zellermayer musste sich etwas zurückhalten. Schließlich ging es für ihn am Sonntag beim Einzel-Zielwettbewerb um die Titelverteidigung. Diese verlief ebenfalls erfolgreich. ts