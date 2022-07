Unglückliches Ende der Nervenschlacht: Valleyer Golferinnen bei Heimspiel Dritte

Genau hinsehen: Die erst 16-jährige Lara Ok gehört trotz ihres jungen Alters bereits zu den beständigsten Spielerinnen im GC Valley. © Jörg Wedekind

Ein Schlag fehlte den Valleyer Golferinnen beim Heimspieltag, um auf Platz zwei der 1. Bundesliga Süd zu springen.

Valley – Als Maria Anetseder mit einer sensationellen 65er-Final-Runde ins Clubhaus kam, herrschte noch Zuversicht und gute Stimmung im Valleyer Lager. Wenig später überwog aber erst einmal große Enttäuschung über die verpasste Chance. Nach dem allerletzten Putt des Wochenendes hatten die Valleyerinnen mit 830 Schlägen um einen einzigen Schlag gegenüber dem Münchner GC den Sprung auf Platz zwei der Bundesliga-Tabelle verpasst. Zwei Tage lang lieferten sich Deutschlands Top-Golferinnen eine wahre Hitzeschlacht auf der Anlage des GC Valley. Am Ende war es nur mehr ein Kampf der Nerven, den die Gastgeberinnen unglücklich verloren.

Dass Topfavorit und Tabellenführer St. Leon-Rot in seiner eigenen Liga spielen würde, ahnte Valleys Coach Sixten Rigol im Vorfeld. Auch am vierten Spieltag holten sich die Damen aus dem Rhein-Neckar-Kreis überzeugend und dominant mit 48 unter Par und insgesamt 816 Schlägen den Tagessieg. So waren es die Gastgeberinnen und die Damen des Münchner GC, die um Platz zwei und damit um die Qualifikation fürs Final Four kämpften.

Nach den ersten sechs Einzeln am Samstag sah es noch nicht besonders rosig aus, auch wenn Lara Ok (66), Maria Anetseder (68) und Lilian Klug (69) tolle Runden spielten. München benötigte in der Addition aller sechs Spielerinnen drei Schläge weniger. Nach den drei Vierern führte München sogar mit vier Schlägen. So mussten der Sonntag und die letzten sechs Einzel die Entscheidung bringen.

Anetseder spielt sensationelle Runde

Nina Lang, Ok und Kamila Handrychova brachten jeweils eine 68 ins Ziel. Als Anetseder mit einer sensationellen 65 (sieben unter Par) ihre Runde beendet hatte, lag plötzlich die Überraschung mehr als in Reichweite. Doch auch Münchens Damen spielten hervorragend und benötigten auf der letzten Bahn genau einen Schlag weniger. Was für ein Pech für Valley.

Eine sensationelle Runde spielte Maria Anetseder. © Jörg Wedekind

Damit bleibt allerdings weiterhin offen, wer neben St. Leon-Rot zum Final Four fahren darf. Vor dem letzten Spieltag in München (30. Juli) hat Valley zwar noch alle Chancen, muss da allerdings zwei Plätze vor dem Gastgeber-Team bleiben.

Verstärkung für letzten Spieltag

Anetseder war nicht nur angesichts ihrer famosen Vorstellung als Erste wieder angriffslustig. „Abhaken und beim nächsten Spiel einfach nur Spaß haben“, forderte die in vielen Turnieren erfahrene Mid-Europameisterin des vergangenen Jahres und verströmte schnell wieder Zuversicht. Auch Coach Rigol fand nur lobende statt tröstender Worte. „An diesem Wochenende hat keine enttäuscht! Die Mädchen haben tolle Ergebnisse eingefahren. Ich bin mit dem Gesamtergebnis mehr als zufrieden, auch wenn die ganz große Belohnung unglücklich ausblieb.“

Die große Valleyer Hoffnung ruht auf dem letzten Spieltag in zwei Wochen, auch wenn der auf der Anlage des Konkurrenten Münchner GC stattfindet. Da hofft Rigol aber wieder auf den Einsatz von Chiara Horder und Verena Gimmy, die zuletzt international Topergebnisse erzielten und für die entscheidenden Punkte sorgen könnten.

Jörg Wedekind