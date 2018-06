Unser Tipp zur Fußball-WM: Experten vs. Redaktion - für 16. Juni

Täglich neu

Und weiter geht‘s: Den nächsten Spieltag der Fußball-WM tippen unser Mitarbeiter Thomas Spiesl und Georg Strasser, Platzwart des TSV Weyarn.

Landkreis – Seit Donnerstag läuft Fußball-Weltmeisterschaft in Russland. In Anlehnung an unseren beliebten Experten-Tipp tippen auch zur WM Experten den Spieltag. Diesmal sind es allerdings nicht aktive Spieler oder Trainer, sondern Menschen, die zwar mit Fußball zu tun haben, aber nicht in erster Reihe stehen.

Um das Ganze etwas spannender zu machen, tippt das „Team Experten“ gegen das „Team Redaktion“. Wie beim Kicktipp gibt es für das richtige Ergebnis drei Punkte, für das korrekte Torverhältnis zwei und für die richtige Tendenz einen Punkt. Am Ende wird verglichen, welche Mannschaft mehr Punkte gesammelt hat. Der Fairness halber wurden alle Vorrunden-Tipps bereits vor WM-Beginn abgegeben. Auch die Tipper, die erst ab dem Achtelfinale an der Reihe sind, haben ihren Favoriten auf den Titel schon jetzt getippt.

Hier die Tipps für Samstag, 16. Juni:

Experte

Georg Strasser ist 71 Jahre, wohnt in Weyarn und ist seit 33 Jahren Platzwart des TSV Weyarn.

Frankreich – Australien 3:0

Peru – Dänemark 1:2

Argentinien – Island 1:1

Kroatien – Nigeria 3:1

Weltmeister wird Deutschland.

Redaktion

Thomas Spiesl ist 36 Jahre, wohnt in Weyarn und ist seit 2001 Freier Mitarbeiter für den Lokalsport.

Frankreich – Australien 3:1

Peru – Dänemark 2:1

Argentinien – Island 1:0

Kroatien – Nigeria 3:2

Weltmeister wird Frankreich.