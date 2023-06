Nur einmal gute Karten im Abstiegskampf

Fast schlaflos in Stuttgart: Ben Kelling reiste mit nur drei Stunden Schlaf an und spielte am Samstag zwei starke Runden, ehe am Sonntag die Kräfte schwanden. © Jörg Wedekind

Die Damen des GC Valley sind so gut wie abgestiegen. Dagegen ist der Klassenerhalt für die Herren realistischer.

Valley – Der erhoffte Befreiungsschlag ist für die Damen-Mannschaft des Golfclubs Valley in der 1. Bundesliga Süd ausgeblieben. Am vierten und damit vorletzten Spieltag auf der Anlage des Golfclubs Stuttgart Solitude landeten die Valleyerinnen auf einem enttäuschenden letzten Platz und brauchen damit schon fast ein kleines Wunder, um am letzten Spieltag noch den Klassenerhalt in der 1. Bundesliga Süd zu realisieren.

Die Valleyerinnen müssten Ende Juli am letzten Spieltag drei Plätze vor Fürth landen, sonst geht die Reise in die 2. Bundesliga. „Wir müssen uns jetzt erst einmal sammeln und analysieren, woran es lag“, resümierte Chef-Trainer Danny Wilde. „Wir waren wieder einmal nicht vollständig, das zieht sich wie ein roter Faden durch die Saison. Die guten Spielerinnen werden besser und sind daher oft auf Turnieren unterwegs und beim Rest ist der Abstand noch zu groß.“

Ohne Chiara Horder, Barbora Bujakova und Sarina Schmidt waren die Valleyerinnen angereist. In den Einzeln am Samstag spielte Verena Gimmy mit einem Schlag über Par die beste Runde. Maria Anetseder brachte die zweitbeste Runde (+4) ins Clubhaus. In den Vierern spielten sowohl Bianca Lohbauer und Anetseder als auch das zweite Duo mit Sonya Knebel und Ann-Kathrin Krawinkel jeweils acht Schläge über Par und kamen damit in die Wertung.

Auch am Sonntag in den Einzeln lief es durchwachsen. Gimmy spielte wiederum die beste Runde (+2), gefolgt von Krawinkel (+5). Mit insgesamt 71 Schlägen über Par landeten die Valleyerinnen hinter St. Leon-Rot (+9), Stuttgart (+46), Fürth (+47) und dem Münchener GC (+55) deutlich auf dem fünften und damit letzten Rang. „Es wird sehr schwer, die Klasse jetzt noch zu halten“, sagt Wilde. „Wir werden schauen, was noch drin ist. Das Ergebnis müssen wir jetzt analysieren, wir brauchen einfach zu viele Schläge.“ Besser lief es bei den Valleyer Herren, die ebenfalls in Stuttgart im Einsatz waren. Dort setzte sich am 4. Spieltag der Münchener GC (+30) vor St. Leon-Rot (+31), Mannheim (+41), Valley (+43) und Stuttgart (+67) durch. Die Valleyer liegen damit zwar weiterhin auf dem Abstiegsplatz, müssen am letzten Spieltag aber nur Stuttgart hinter sich lassen, um die Klasse zu halten.

Bis zum letzten Loch der Einzel am Sonntag lagen die Valleyer Herren sogar auf Rang drei der Tageswertung, hatten dann aber Pech, dass der Ball von Noah-Elia Auner eine harte Stelle traf und von dort ins Aus sprang. So konnte Mannheim noch vorbeiziehen. Die Valleyer landeten auf Rang vier der Tageswertung, allerdings deutlich vor den Gastgebern. Am Samstag spielten Ben Kelling (-3), Eric Dörrenberg, Niclas Horder und Auner (jeweils +1) die beste Runde, Valley lag sogar auf Rang zwei. In den Vierern funktionierte es allerdings nicht mehr nach Wunsch. Horder und Kelling spielten starke Runden mit einem Schlag über Par. Mit +6 und +7 waren die weiteren Resultate jedoch eher mäßig.

„Die Herren waren richtig gut dabei, haben in den Vierern aber nicht optimal performt. Leider war Ben Kelling nach dem ersten Tag dann auch K.o.“, berichtete Wilde. Horder (-4), Dörrenberg (-1) und Auner (+1) spielten auch am Sonntag gute Einzel. Am Ende musste man sich aber mit Platz vier zufriedengeben. Die Ausgangsposition für den letzten Spieltag am 22. und 23. Juli in Mannheim ist dennoch ordentlich. Die Valleyer haben, im Gegensatz zu den Damen, den Klassenerhalt selbst in der Hand.

„Der Platz in Stuttgart war nicht einfach zu spielen, das zeigen auch die Ergebnisse aller Teams“, erklärt Headcoach Wilde. „Es war heiß und die Pin-Positionen waren richtig schwer. Dort braucht es viel Finesse. Das Ergebnis der Damen ist schade, bei den Herren können wir zufrieden sein.“