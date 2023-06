Per Schleudergriff aufs Podest

Teilen

Nach vorne katapultiert: Magdalena Fuchs (l.) und Pia Grünewald gewannen bei der U19. © PRIVAT

Bei den Bayrischen Meisterschaften im Madison holen die Future Stars der Maloja Pushbikers reihenweise Titel.

Irschenberg – Madison ist eine besonders spektakuläre Disziplin des Bahnradsports. Beim Zweier-Mannschaftsfahren lösen sich die beiden Radsportler immer wieder ab und dürfen sich mit einem Schleudergriff gegenseitig Geschwindigkeit mitgeben. Dabei kommt ein Fahrer mit hohem Tempo von hinten, überholt den anderen Fahrer, streckt die Hand aus und schleudert seinen Teamkollegen dann nach vorne.

Die Maloja Pushbikers Future Stars des RSV Irschenberg waren bei der Bayerischen Meisterschaft auf der Radrennbahn in Augsburg besonders erfolgreich und räumten im Madison reihenweise Podeste ab. Alle Future Stars holten sich entweder den Titel oder den Vizetitel. Allerdings waren in allen Altersklassen nur wenige Teilnehmer am Start.

Bei der weiblichen U19 gewannen Pia Grünewald und Magdalena Fuchs, Lilly Walter landete mit Emily Schrag vom Radteam Aichach auf dem zweiten Platz. Bei der männlichen U19 bekam Maximilian Weiß den Chilenen Ruben Santander zugelost, die beiden bildeten das einzige Team. Sophie Schuster landete gemeinsam mit Paula Gloning (E-Racers Top Level Augsburg) bei der U17 ebenso auf dem ersten Platz wie Maximilian Karl und Lars Heinrich bei der U15.