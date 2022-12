Dünne Spielerdecke als Vor- und Nachteil für die DJK Darching

Mit einem Sieg wollen sich die Bezirksliga-Volleyballerinnen der DJK Darching (lila) in die Winterpause verabschieden. © ARchiv Stefan Schweihofer

Die dünne Spielerdecke hat sich bei den Bezirksliga-Volleyballerinnen der DJK Darching auch schon als Vorteil erwiesen. Beim Heimspieltag könnte sie zum Nachteil werden.

Darching – Die Volleyballerinnen der DJK Darching sind in der Bezirksliga Ost weiter gut unterwegs. Nach acht Spielen stehen sie auf dem vierten Platz. Vor den Heimspielen gegen den Tabellendritten MTV Rosenheim II und den Tabellensechsten VC DJK München-Ost-Herrsching III am Samstag um 14 Uhr ist allerdings eine Krankheitswelle durch die Mannschaft gegangen. „Ich weiß noch nicht, welche der neun Spielerinnen mit dabei sein können“, sagt Trainer Jürgen Primbs, der selbst auch krank ist. „Die dünne Spielerdecke ist diese Saison entweder unser Vorteil oder unser Nachteil. Wenn alle trainieren konnten, sind wir stabil und geschlossen, wenn nicht, wackelt es gleich stark.“

Gegen beide Gegnerinnen tritt die DJK in dieser Saison zum ersten Mal an. „Rosenheim gehört sicherlich zu den stärksten Teams der Liga. In meinen Augen werden sie am Ende die Nummer zwei hinter dem TSV Mühldorf sein“, sagt Primbs. „Aber da wir Heimspieltag haben, wollen wir ihnen natürlich einen heißen Tanz liefern.“ Primbs will seine Mannschaft mit druckvollen Aufschlägen und hohem Risiko beim ersten Angriff spielen sehen. „Bei Annahme und Abwehr erwarte ich eine Pattsituation. Daher denke ich, dass der erste Angriff das Spiel entscheiden wird“, sagt er.

Der zweite Gegner, der VC DJK München-Ost-Herrsching III, hat in dieser Saison Licht und Schatten gezeigt. Neben klaren Siegen gab es deutliche 0:3-Niederlagen gegen die Spitzenteams aus Mühldorf, Eiselfing und Schwabing. „Sie scheinen bei starker Gegenwehr eher nicht in der Lage zu sein, sich zu stabilisieren. Oder die Eigenfehlerquote ist zu hoch für die guten Teams“, vermutet Primbs. Sollten die Eigenfehler der „Ost’lerinnen“ (O-Ton Primbs) höher sein als bei den Top-Teams, will die DJK Darching das Risiko in Aufschlag und Angriff reduzieren und versuchen, den Gegner mit stabilem Spiel und guter Abwehr in den Griff zu bekommen.

Die beiden Heimspiele sind für Darching die letzten Partien in diesem Jahr, erst am 21. Januar geht es weiter. Bei fünf Siegen und drei Niederlagen ist schon jetzt klar: Die Bilanz wird über die Winterpause mindestens ausgeglichen bleiben. Jürgen Primbs hätte sicher nichts dagegen, wenn die Siege weiter überwiegen.