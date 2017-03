DJK geht mit gutem Gefühl in den Sommer

Volleyball: Landesliga Südost

Die Volleyballerinnen der DJK Darching gewinnen zum Saisonabschluss beide Spiele. Daran sieht man: Die langjährige Nachwuchsarbeit im Verein zahlt sich nun aus.

Darching – Für den Sprung auf den dritten Tabellenplatz hat es nicht ganz gereicht. Aber die Volleyballerinnen der DJK Darching haben die Saison in der Landesliga Südost mit zwei Siegen abgeschlossen und können mit einem guten Gefühl in die Sommerpause gehen. Gegen den TSV Waldkirchen gewann die DJK mit 3:2 (21:25, 25:22, 21:25, 25:15, 15:11), gegen den TSV Niederviehbach mit 3:1 (29:27, 25:16, 18:25, 25:22). „Es war der erwartet schwere Spieltag mit einem versöhnlichen Abschluss der Saison“, sagt Spielertrainerin Maria Schweinsteiger. Sie hatte am Wochenende zum ersten Mal vom neuen Trainer Jürgen Primbs Unterstützung an der Seitenlinie.

+ Endlich einen Trainer hat die DJK nun mit Jürgen Primbs. © Andreas Leder Beim knappen Sieg gegen Waldkirchen hatten die Darchingerinnen wieder die Probleme, die zuletzt zu vier Niederlagen in Folge geführt hatten: zu viele Eigenfehler und schwache Annahmen, die kein druckvolles Angriffsspiel zuließen. Der Einsatz stimmte aber. Nach 0:1- und 1:2-Satzrückstand kämpfte sich Darching zurück und gewann knapp mit 3:2. „Das war ein äußerst wichtiger Sieg für uns“, sagt Schweinsteiger. „Wir haben nicht unsere beste Leistung gezeigt, sind aber ab Satz vier wieder in den Wettkampfmodus gekommen.“

Dieses positive Gefühl nahm die DJK mit in das zweite Spiel gegen Niederviehbach. Die Partie war kräfteraubend, weil Darching teilweise im Angriff nicht konsequent genug agierte. Über fünf Sätze mussten die Darchingerinnen dieses Mal aber nicht gehen, sie gewannen mit 3:1. Wieder zeigte die DJK Kampfgeist, den ersten Satz holten sie sich nach 21:24-Rückstand noch mit 29:27.

„Insgesamt war es eine erfolgreiche Saison für uns, in der wir mit Jürgen Primbs sogar endlich einen neuen Trainer gefunden haben.“ Allerdings sei das Jahr 2017 nicht leicht gewesen. Durch gute Ergebnisse in der ersten Saisonhälfte hatte die DJK den dritten oder vierten Tabellenplatz sicher. Dann fielen aber Spielerinnen verletzt aus, und die Trainingsbeteiligung war nicht optimal. Immer wieder musste Darching improvisieren, Spielerinnen auf ungewohnten Positionen einsetzen und auf Unterstützung aus der Zweiten Mannschaft zurückgreifen.

Dass es mittlerweile durch die langjährige konsequente Arbeit im Verein einen Unterbau für die Landesliga-Mannschaft gibt, stellte sich als Vorteil heraus. Ein Beispiel war die Partie gegen Waldkirchen, in der Anna Floßmann beim Stand von 1:8 im zweiten Satz auf der Diagonalangreifer-Position statt auf der für sie gewohnten Mittelblock-Position auflief. „Sie hat ihre Sache mehr als gut gemacht und im Angriff mutig agiert. Wirklich eine ganz starke Leistung“, lobt Schweinsteiger. Es sind Auftritte wie der von Floßmann, die eigentlich in der Zweiten Mannschaft spielt, die die DJK Darching darin bestärken dürften, den Weg der vergangenen Jahre weiterzugehen.

Christoph Fetzer