Südbayerische U16-Meisterschaft in Holzkirchen

Teilen

Befreit aufspielen wollen die U16-Volleyballer des TuS Holzkirchen bei der Südbayerischen Meisterschaft in eigener Halle. © Privat

Die U16-Volleyballer des TuS Holzkirchen stehen vor einem großen Wochenende: Sie richten die Südbayerische U16-Meisterschaft aus.

Holzkirchen – An diesem Wochenende organisiert der TuS Holzkirchen ein ganz besonderes Event: In der Gymnasiumturnhalle finden die Südbayerischen Volleyball-Meisterschaften der U16-Junioren statt. Mit dabei sind unter anderem die Gastgeber vom TuS Holzkirchen, trainiert von Jürgen Paulus. Die besten fünf Mannschaften qualifizieren sich am Ende des langen Wochenendes für die Bayerische Meisterschaft. Diese findet am letzten Wochenende im März statt.

Neben den Holzkirchnern sind elf weitere Mannschaften am Start. Die Holzkirchner sind in einer Dreiergruppe gemeinsam mit dem MTV Rosenheim und den SF Harteck. Nach der Gruppenphase spielen die Teams noch am Samstag eine Zwischenrunde, ehe am Sonntag die Platzierungsrunden mit Halbfinals und Platzierungsspielen stattfinden. Dabei wollen die Holzkirchner durchaus so lange wie möglich eine gute Rolle spielen. Trainer Paulus ist optimistisch. „Die Jungs haben gut trainiert und sind hoch motiviert“, erklärt er vor dem Turnierwochenende. Davon abgesehen rechnen die Gastgeber mit starker Konkurrenz aus Rosenheim, Unterhaching, Lohhof und Mühldorf.

Weil die Jugendmannschaft des TuS Holzkirchen in der Bezirksliga Erster wurde, hat sie sich dadurch direkt für die Südbayerische Meisterschaft qualifiziert. Los geht’s sowohl am Samstag als auch am Sonntag um 10 Uhr. Das Finale um die Südbayerische Meisterschaft steigt voraussichtlich am Sonntag gegen 14 Uhr. Der Eintritt ist kostenlos, und der TuS Holzkirchen sorgt für Verpflegung. „Wir freuen uns über viele Zuschauer und die Jungs sicherlich auch über lautstarke Unterstützung von den Rängen“, sagt Abteilungsleiter Roland Fischer.

Natürlich steht für die Schützlinge von Trainer Paulus der Spaß am Sport im Vordergrund, um aber erfolgreich zu sein, setzen die Holzkirchner auf konstant gute Annahmen und Aufschläge sowie cleveres Angriffsspiel und viel Kommunikation. „Wir wollen einfach befreit aufspielen“, sagt Paulus. emi