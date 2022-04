Vom Europapark auf die Loipe: Bögl Zweiter bei Deutscher Meisterschaft

Lucas Bögl ist zufrieden mit dem Ergebnis. © DSV

Lucas Bögl hat bei den Deutschen Meisterschaften der Langläufer Silber und Bronze gewonnen.

Holzkirchen – Er kann einfach nicht genug kriegen. Diesen Eindruck erweckt Lucas Bögl zumindest in diesen Tagen, denn am vergangenen Wochenende stand nach einer kräftezehrenden Saison mit vielen Weltcup-Reisen und den anstrengenden Olympischen Spielen in China noch die Deutschen Meisterschaften der Langläufer in Oberwiesenthal auf dem Programm.

Und obwohl Bögl noch leicht geschwächt war von den Tagen zuvor, in denen das Team D, die Olympia-Athletinnen und -Athleten von den Sommerspielen in Tokio und den Winterspielen in Peking im Europapark Rust verbracht hatten, sicherte er sich den Vizemeister-Titel. „Meine Körperspannung war irgendwo zwischen Achterbahn, Wasserrutsche und Poolbar hängen geblieben“, sagt Bögl mit einem Augenzwinkern. Dennoch zeigte er beim Rennen über 30 Kilometer in der klassischen Technik am Samstag einen starken Auftritt und wurde hinter Thomas Bing (Rhöner WSV) Zweiter. „Natürlich ist das Ziel immer, deutscher Meister zu werden, aber ich bin mit dem zweiten Platz auch sehr zufrieden“, sagt der 31-Jährige.

Am Sonntag fand dann noch die Vereinsstaffel statt, bei der der Holzkirchner Bögl gemeinsam mit seiner Vereinskollegin Betty Eder und dem Kollegen Daniel Götz als Staffel des SC Gaißach an den Start ging. Als Schlussläufer brachte Bögl sein Trio als Dritte ins Ziel. „Die Staffel ist natürlich immer eine Ehrensache“, findet der Holzkirchner. Generell hält Bögl die Deutschen Meisterschaften für ein echtes Highlight, weil „jeder einfach auch mal gegen Olympia- und Weltcupteilnehmer laufen kann“.

Und weil es auch nach den nationalen Meisterschaften noch nicht reicht, geht es für Lucas Bögl nach der anstehenden Ehrung von Verteidigungsministerin Christine Lambrecht von Berlin aus noch einmal nach Norwegen, wo er an zwei speziellen Rennen teilnehmen wird. Denn der ehemalige Profi Petter Nordhug organisiert in seiner Heimat den Red Bull Janteloppet, bei dem die Loipe mit Sprüngen, Steilkurven und rasanten Abfahrten gespickt ist. Danach läuft Bögl in Norwegen noch ein weiteres Rennen mit vielen Kindern vom örtlichen Tourismusverband. Und dann hat sogar der Holzkirchner mal genug vom Wettkampfsport und fährt in den Urlaub.