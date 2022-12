Vorfreude auf eine harte Wettkampfwoche: Lucas Bögl startet in Tour de Ski

Teilen

Bereit für das erste Saisonhighlight: Lucas Bögl (l.) und Friedrich Moch. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Die Tour de Ski ist das erste Saison-Highlight der Langläufer. Lucas Bögl startet mit guten Erinnerungen in die harte Wettkampfwoche.

Holzkirchen – Es ist eines der zwei Großereignisse für die Langläufer in jeder Saison. Da sind zum einen die Weltmeisterschaften oder alternativ die Olympischen Spiele. Und dann ist da noch die legendäre Tour de Ski. Und ebendiese startet am Silvestertag mit der ersten Etappe im schweizerischen Val Müstair. Mit dabei sind der Holzkirchner Lucas Bögl und Bundestrainer Peter Schlickenrieder aus Neuhaus.

Auf den Sprint am Samstag folgt die erste Verfolgung am Neujahrstag. Highlight in dieser Saison sind unter anderem die Heimrennen in Oberstdorf, ehe es zum großen Finale ins italienische Val di Fiemme geht. Dort findet am kommenden Samstag, 7. Januar, der berühmte Final Climb hoch zur Alpe Cermis statt.

„Natürlich ist ein Wettkampf vor Heimpublikum ein Highlight, aber meine Lieblingsetappe ist der Final Climb im Val di Fiemme. Hier entscheiden sich Top-Ten-Plätze und auch der Sieg“, schwärmt Schlickenrieder und schickt einen Reisetipp hinterher. „Der Final Climb ist die Attraktion der Tour schlechthin. Ich würde jedem Zuschauer empfehlen, dort mal dabei gewesen zu sein.“

Einige seiner Schützlinge haben den Weltcup in Beitostölen (Norwegen) ausgelassen, um in der Höhe von Davos für den Weltcup fit zu sein und sich auf die Tour vorzubereiten. Einer davon ist Bögl. Auch der 32-Jährige freut sich auf die Tour – mit einer großen Portion Respekt vor der Aneinanderreihung der Wettkämpfe. „Manchmal ist man so fertig nach einem Rennen, dass man sich gar nicht vorstellen kann, am nächsten Tag gleich wieder gut zu performen. Aber irgendwie geht’s dann doch – oder eben auch nicht.“ Der Holzkirchner, der für den SC Gaißach startet, muss noch eine weitere Top 15-Platzierung erlaufen, um sich für die im Februar beginnenden Weltmeisterschaften in Slowenien zu qualifizieren.

Fokus auf Weltmeisterschaften

Vergangene Saison zeigte er am Final Climb die wohl beste Leistung seiner Karriere. Er quälte sich die Skipiste nach oben und wurde Vierter. „Der Final Climb ist etwas ganz Besonderes im Langlauf-Zirkus“, betont Bögl. „Auch mit den vielen Fans, die im Spalier an der Strecke stehen. Ich freue mich da extrem drauf.“ Trainer Schlickenrieder gibt vor: „Natürlich hoffen wir auf das eine oder andere Top-Ten-Resultat unserer Top-Athleten.“ Wichtig sei aber vor allem eine Höchstform bei der Weltmeisterschaft. „Das Ziel ist eine ansteigende Form von Rennen zu Rennen. Außerdem wollen wir noch ausstehende WM-Qualifikationen einfahren.“

Bögl will sich in der Tour-Gesamtwertung eine Top-15-Platzierung sichern, so sein erklärtes Ziel. „Ich habe in der Vergangenheit gezeigt, dass ich das bei der Tour drauf habe, und das möchte ich wieder zeigen.“ Dennoch: In die Neujahrs-Verfolgung über zehn Kilometer klassisch wird der Distanzspezialist erst mal mit einem Rückstand aus dem Sprint gehen. Dort muss der Holzkirchner allerdings mit Blick auf die Gesamtwertung starten.

Doch Schlickenrieder geht davon aus, dass „nur wenige Athleten die gesamte Tour laufen“ werden. „Es geht schließlich auch darum, sich optimal auf die WM vorzubereiten.“ emi