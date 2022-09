Vorjahreserfolg bestätigt: Janik Sambale gewinnt mit Fritz Vähning U18-DM

Locker aufgezockt haben der Holzkirchner Janik Sambale (r.) und sein Partner Fritz Vähning bei der Deutschen U18-Meisterschaft im Beachvolleyball. Die entspannte Herangehensweise wurde mit dem Titel belohnt. © Privat

Der Holzkirchner Volleyballer Janik Sambale hat es schon wieder getan: Gemeinsam mit seinem Partner Fritz Vähning hat er bei der Junioren-DM einen Titel geholt.

Holzkirchen – Ohne Erwartungsdruck sind der Holzkirchner Janik Sambale und sein Beachvolleyball-Partner Fritz Vähning in die Deutschen Meisterschaften der U18-Junioren in Haltern am See gegangen. Am Ende haben sie das Turnier ziemlich souverän gewonnen, und so dürfen sich Sambale und der Mühldorfer Vähning deutsche U18-Meister nennen.

Nachdem das Erfolgsduo im vergangenen Jahr die U17-Meisterschaft gewonnen hatte und in der U18 Dritter wurden, konnte man die beiden durchaus auch für dieses Jahr auf dem Zettel haben. Doch die Voraussetzungen waren alles andere als gut. Denn Vähning hatte sich im Winter schwer am Knie verletzt und konnte lange nicht trainieren. Erst wenige Tage vor den Meisterschaften kehrte er auf den Sand zurück.

„Wir haben sehr wenig zusammen trainieren können“, erzählt Sambale. Einige Einheiten hatten sie bei einem Beachvolleyball-Camp für Kinder in Berlin, das vom Bundesligisten TSV Herrsching organisiert wird. Dort waren beide als Coaches für Elf- bis 15-Jährige eingesetzt und trainierten zwischendrin selbst. Wenig Zeit also. „Deshalb stand für uns in erster Linie der Spaß im Vordergrund. Aber wir sind ja trotzdem kein schlechtes Team.“

Turnier ohne Trainer

Das bewiesen die beiden in der Vorrunde, die sie ohne Satzverlust als Erste überstanden. Damit entgingen sie einer Zwischenrundenpartie – einem möglichen Stolperstein, denn das Turnier wurde im Modus „Double Out“ ausgetragen. Das bedeutet, dass man nach zwei Niederlagen aus dem Titelkampf ausscheidet. Und eine kassierten Sambale/Vähning gegen Bjarne Severloh und Pelle Jorek Tepp aus Kiel, die unter anderem auch den Bundespokal – ein Bundesländervergleich – gewonnen hatten. Dadurch rutschten Sambale und Vähning in den sogenannten Loser-Baum und durften sich keine weitere Niederlage mehr erlauben.

„Wir hatten keinen Trainer dabei, sondern waren nur zu zweit beim Turnier“, sagt der Holzkirchner. Andere Duos hatten sogar die Spiele der Konkurrenz gefilmt, um sie zu analysieren. „Wir hatten keine wirkliche Taktik und spielten mit vielen schnellen, kurzen Zuspielen, sodass der gegnerische Block nicht hinterherkam“, erklärt Sambale. Diese Spielweise erwies sich als überaus erfolgreich: Bis zum Finale blieben die Oberbayern erneut ohne Satzverlust.

Finalsieg gegen top-gesetztes Duo

Dort warteten die beiden auf Eins gesetzten Favoriten Maximilian Treiter und Tamo Wüst aus Berlin. „Wir haben einfach unser Zeug gezockt und waren schon überraschend im Finale. Da waren wir total entspannt“, berichtet Sambale. Darin sieht er auch den Vorteil. Denn während die Gegner unter Druck standen, konnten Sambale/Vähning bei Rückstand locker weiterspielen. Und so setzten sich die beiden in drei Sätzen durch und sicherten sich den deutschen Meistertitel.

Für Janik Sambale beginnt jetzt eine spannende Zeit. Der 17-Jährige wechselt nach München auf die Sportschule. Dort wird er mit Vähning zusammenwohnen und beim VCO München, der Mannschaft der Schule, in der dritten Liga spielen. „Die Herren-Mannschaft besteht nur aus Jugendspielern, und in Grafing spiele ich noch in der Jugend“, erklärt Sambale. Der TuS Holzkirchen verliert damit das nächste große Talent, das er selbst geformt hat. emi