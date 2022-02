Peiffer im Wadlbeißer: Biathlon „schau’ mir das nicht entspannt an“

Großer Erfolg: 2018 gewann Arnd Peiffer den olympischen Sprint in Pyeongchang. Auf eine Fortsetzung seiner Karriere bis zu den Spielen in Peking hat der 34-Jährige ganz bewusst verzichtet. © Hendrik Schmidt/DPA

Der frühere Weltklasse-Biathlet Arnd Peiffer spricht im Wadlbeißer-Podcast über die Winterspiele in Peking, seine Karriere und das Oberland.

Holzkirchen – In der siebten Folge des Wadlbeißers ist der ehemalige Biathlet Arnd Peiffer, der mittlerweile in Holzkirchen lebt, zu Gast. Im Lokalsport-Podcast der Heimatzeitung spricht der Sprint-Olympiasieger von 2018 unter anderem über Freundschaft im Biathlon-Weltcup, sein Karriereende und das Leben im Landkreis Miesbach. Arnd Peiffer…

…wie er die Olympischen Spiele verfolgt, nachdem er coronabedingt nicht als ARD-Experte dienen konnte: „Ich versuche natürlich, viel zu sehen, ich zeichne aber auch viel auf. Also man will ja nicht, dass den ganzen Tag der Fernseher läuft, wenn man Kinder hat. Einmal habe ich ein Biathlonrennen aufgezeichnet und nachgeschaut, da musste ich mein Handy natürlich beiseite legen, damit ich nichts mitkriege. Ansonsten habe ich hauptsächlich die Biathlonrenen geschaut, aber auch Langlauf, mal Bob, Eisschnellauf oder Alpin. Also alles, was so ging. aber alles schafft man nicht. Das ist das Schöne bei Olympia, dass man mal Dinge schaut, die man sonst nicht schaut.“

…über Glück im Biathlon: „Glück ist eine nicht zu unterschätzende Komponente im Biathlon. Das geht bei Kleinigkeiten los, wenn ich am Stand stehe und habe genau mal eine Phase, in der der Wind nicht so stark weht oder dass eine Rennkonstellation so ist, dass sie sich positiv auf mein Rennen auswirkt, wenn ich zum Beispiel in der ersten Runde eine gute Gruppe hab’, mit der ich mitlaufen kann. Deswegen haben Biathleten an sich immer eine Portion Demut, weil sie wissen, dass ein bisschen Glück auch immer dazugehört.“

…über die Damen-Staffel bei den Olympischen Spielen: „Ich schau’ mir das nicht ganz entspannt an. Also ich sitze dann da und leide mit. Für die Mädels glänzt die Bronzemedaille schon fast Gold, weil das so eine lange Vorgeschichte hat mit den beiden letzten Olympischen Spielen. Da ist sehr viel Trauerarbeit geleistet worden. Man hat, glaube ich, im Ziel gesehen, was da abgefallen ist, wie viel Emotionen da waren. Es freut mich wahnsinnig, dass Vanessa Hinz jetzt ihre olympische Medaille hat. Ich bin da ja auch so ein bisschen beteiligt, wenn ich einen besseren Job gemacht hätte in der Mixed-Staffel in Pyeongchang, hätte sie nämlich schon eine (Deutschland wurde mit Peiffer als Schlussläufer dramatisch Vierter; d. Red.).“

…über sein Karriereende: „Es ist ein Privileg, dass ich so lange dabei sein durfte und zu einem Zeitpunkt aufhören konnte, als ich noch konkurrenzfähig war. Ich hätte natürlich sagen können, dass ich wegen der Menschenrechte und der ökologischen Verfehlungen dort nicht hinfahre, aber das wäre ja gelogen gewesen. Also ich habe in erster Linie aus familiären Gründen aufgehört.“

…über die Freundschaft zu Erik Lesser im Biathlon-Weltcup: „Das ist eine Freundschaft, die mir immer sehr viel gegeben hat, weil es nie langweilig wird mit Erik. Mit Erik ist es wahrscheinlich die tiefste Freundschaft, aber ich verstehe mich mit allen im Team gut. Man ist so viel unterwegs, da hilft das schon.“

…über sein Leben im Landkreis Miesbach: „Wenn’s geht, geh’ ich natürlich gerne auf den Berg. Das war schon als Athlet einfach top, wenn ich am Wochenende unterwegs war und dann am Montag oder Dienstag Ruhetag war, dann konnte ich schnell auf den Berg gehen. Holzkirchen hat einfach viel zu bieten. Es ist eine optimale Mischung: Man hat alles im Ort, was man braucht, eine super Verkehrsanbindung und eine große Stadt in der Nähe und trotzdem die Natur und Berge. Das einzige Manko ist, dass meine Familie so weit weg wohnt.“

Die einzelnen Folgen gibt es auch bei vielen verschiedenen Musik-Streaming-Apps: Apple-Podcasts, Spotify, Podcast.de, Amazon Music, Google Podcasts, Deezer und Pocket Casts. Hier geht‘s zum RSS-Feed.