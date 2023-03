„Wichtig für den Kopf“: DJK Darching beendet Bezirksliga-Saison mit Sieg

Sicher in der Annahme: Maria Lindmeier von der DJK Darching. Das Spiel gegen die FTM Schwabing III gewannen die DJK-Volleyballerinnen mit 3:1. © Christian Scholle

Mit zwei Siegen aus den letzten drei Spielen ist den Bezirksliga-Volleyballerinnen der DJK Darching ein guter Saisonabschluss gelungen.

Darching – Abstiegsgefahr – das war für die Volleyballerinnen der DJK Darching in dieser Saison eigentlich ein Fremdwort. Die Mannschaft von Trainer Jürgen Primbs hielt sich immer im gesicherten Mittelfeld auf. Weil aber in dieser Saison drei Mannschaften absteigen und der Viertletzte in die Relegation muss, wurde es hinten raus noch einmal eng.

Am Wochenende spielte die DJK gegen die FTM Schwabing III und den TSV Eiselfing II. Irgendwie war der Kopf da aber schon ein wenig bei der Partie am Dienstagabend und dem letzten Saisonspiel gegen den bereits als Absteiger feststehenden TSV Unterhaching II. „Wir wollten dieses Spiel keinesfalls als Finalspiel haben“, sagt Maria Lindmeier von der DJK. So kam es auch nicht. Darching schlug Schwabing mit 3:1 (25:21, 25:22, 26:28, 25:23) und holte dabei die nötigen Punkte für den endgültigen Klassenerhalt. Gegen Eiselfing gab es zwar eine 1:3-Niederlage (17:25, 21:25, 25:22, 20:25). Aber im abschließenden Saisonspiel kehrte die DJK Darching – ohne Druck – wieder auf die Siegerstraße zurück: Gegen Unterhaching gewann die Mannschaft von Jürgen Primbs nach 0:2-Satzrückstand mit 3:2 (26:28, 20:25, 25:22, 27:25, 15:11).

Beim Sieg gegen Schwabing zeigte die DJK ein anderes Gesicht als in den Partien zuvor. Primbs hatte nach drei Niederlagen in Serie die Einstellung seiner Spielerinnen kritisiert. Die war in diesem Spiel deutlich besser. „Gute Aufschläge legten den Grundstein, dazu standen wir bis auf wenige Ausnahmen gegen gute Aufschläge sicher in der Annahme“, sagt Lindmeier. Vor allem Libero Magdalena Huber sei in brenzligen Lagen eine große Stütze für das Team gewesen. „Sie hat in schwierigen Situationen Verantwortung übernommen und war in der Annahme ruhig und stabil“, so Lindmeier. Im dritten Satz wackelte die DJK kurz, erholte sich aber schnell davon. Im vierten Satz zeigten die Darchingerinnen viele guten Block- und Abwehraktionen, behielte die Nerven und holten sich die wichtigen drei Punkte.

Diesen Schwung konnten sie allerdings nicht mit ins zweite Spiel des Wochenendes gegen den TSV Eiselfing II nehmen. Zu viele Fehler in Abwehr und Angriff, zu wenig Druck – das altbekannte Problem in dieser Saison. Die Vorgabe von Primbs, im dritten Satz bei sechs Punkten Rückstand nur noch lange Aufschläge mit vollem Risiko auf die Position eins zu spielen, zahlte sich nur kurzfristig aus. Die DJK gewann den Satz, verlor aber anschließend den vierten und damit das Spiel. „Es wäre sicher mehr drin gewesen. Das mussten wir leider in der Saison im Nachhinein schon zu oft sagen“, resümiert Lindmeier.

Der Abschluss war aber versöhnlich. Am Dienstagabend gewann die DJK Darching das Nachholspiel gegen den TSV Unterhaching II nach 0:2-Rückstand mit 3:2. „Auch wenn das Ergebnis in Anbetracht des Tabellenplatzes von Haching nicht so toll aussieht, war es ein gutes Spiel von uns“, sagt Lindmeier. Der Sieg in diesem umkämpften Spiel sei für den Kopf als Abschluss sehr wichtig gewesen. „Jetzt heißt es für uns ein paar Wochen Pause, ehe wir dieses Jahr bald wieder in die Vorbereitung starten“, berichtet Lindmeier.

Das höchste Ziel der Darchingerinnen für die nächste Bezirksliga-Saison: mehr Konstanz. cf