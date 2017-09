TSV Otterfing optimistisch trotz Rekord-Verletztenliste

Zahlreiche Ausfälle gegen TSV Murnau

Wenn sich der TSV Otterfing an diesem Samstag mit dem TSV Murnau misst, werden die Zuschauer eine komplett umgemodelte Mannschaft sehen.

Der Grund ist nicht, dass in sieben Begegnungen erst ein Sieg erzwungen wurde und darum einigen Aktiven eine Denkpause verordnet wird, sondern ein in der Vereinsgeschichte noch nie erlebtes Verletzungspech.

„Ich bin ja schon einige Jahrzehnte dabei, aber an so ein Pech kann ich mich nicht erinnern“, erklärt Georg Köglsperger. „Aber allem Negativen zum Trotz wollen wir uns einen Sieg erkämpfen.“ Als der Otterfinger Trainer vor knapp drei Wochen die Nachfolge von Raphael Schwarz antrat (wir berichteten), war schon klar, dass Tobias Eglseder und Niki Lankes durch Knorpelschäden im Knie langfristig ausfallen. Nun aber haben sich A-Junior Michael Schmiedel und Anton Riblinger mit massiven Schulterproblemen aus dem Kader verabschiedet. Bei Till Behler wurde ein Ermüdungsbruch im Mittelfeld diagnostiziert, Benedikt Lex fällt mit Kniebeschwerden aus, und Michael Blaschko fehlt grippegeschwächt. Zudem hat sich Maximilian Dengler in der Vorwoche einen Muskelfaserriss zugezogen, womit er wohl erst wieder im Frühjahr zur Verfügung steht dürfte. Hinter Daniel Richter steht ein Fragezeichen (Oberschenkelprobleme), und auch Bastian Götzfried wird berufsbedingt nicht zum Einsatz kommen. Köglsperger: „Das ist schon fast eine komplette Kreisligamannschaft, die es zu ersetzen gilt.“

Zwei Aktive, die in die Bresche springen, hat der TSV-Trainer bereits preisgegeben. Georg Bichler, der zum Saisonbeginn eine Babypause eingelegt hatte, und Stefan Brosch, der Spielertrainer der Reserve, sind dabei. Köglsperger: „Wir können Murnau nicht überspielen, wohl aber niederkämpfen.“

Hans-Peter Koller