Artur Zigelski hört nach 20 Jahren als Frauen-Trainer auf: „Ich merke nichts von einem Boom“

Artur Zigelski spricht im Interview über 20 Jahre als Trainer im Frauenfußball. Der Ex-SG-Coach kritisiert, dass sich viele Vereine zu wenig engagieren.

Otterfing – Auch wenn sich der Damenfußball inzwischen im Fernsehen seinen festen Platz erobert hat und keinesfalls nur noch eine Randnotiz ist, in der Region dominiert der Herren-Fußball deutlich.

Die SG Otterfing/Holzkirchen war in der letzten Spielzeit die einzige Damen-Mannschaft aus dem Landkreis, die am Spielbetrieb des BFV teilnahm. Nach 20 Jahren beendet Artur Zigelski dort seine Trainertätigkeit und spricht über seine Erfahrungen und die Zukunftsaussichten des Mädchen- und Damenfußballs.

Sie haben viele Jahre mit Mädchen und Damen gearbeitet, wie fällt ihr persönliches Fazit aus?

Zigelski: Insgesamt waren es 20 Jahre. Das erste Team habe ich von der Jugend bis zu den Damen neun Jahre lang betreut, ehe es mangels Nachwuchs aufgelöst werden musste. Durch meine Groß-Nichte Lisa Trömer bin ich dann wieder eingestiegen und haben die Damen von der E3 bis zu den Damen trainiert, insgesamt elf Jahre lang. Davor habe ich bei den Jungs die A oder B-Jugend trainiert und wollte eigentlich auch bei den Mädels eine ältere Jugend betreuen, dann haben wir aber doch in der D-Jugend angefangen. Mein Fazit fällt sehr positiv aus, auch die Jahre, in denen wir eine gemeinsame JFG Hofoldinger Forst hatten, waren sehr schön. Die Mannschaft hat sich von Jahr zu Jahr gesteigert, wir haben bei den Mädels nur Bezirksoberliga gespielt, obwohl wir in der C und B durchaus Landesliga-Niveau gehabt hätten. Der Spaßfaktor war immer sehr hoch und es war eine super Zeit.

Was waren die Höhepunkte der 20 Jahre als Trainer?

Zigelski: Der Höhepunkt war sicher die Teilnahme an der Bayrischen Hallenmeisterschaft mit den Damen vor Corona, wo wir am Ende Siebter geworden sind. In der B-Jugend sind wir zwei Mal Meister geworden. Wir waren ein eingeschworener Haufen, der immer wieder mit Talenten ergänzt wurde. Ich wollte die U17 noch in die Damenmannschaft integrieren, das ist gelungen. Jetzt ist der Punkt gekommen, wo alles erreicht ist, was ich mir vorgenommen habe.

Wie geht es bei der SG Otterfing/Holzkirchen nach ihrer Zeit weiter?

Zigelski: Die Planungen für die neue Saison laufen bereits. Mein Co-Trainer Roland Trömer und die Routiniers Uli Giesa und Christiane Engl machen weiter. Ich gehe davon aus, dass es auch nach mir weitergeht. Leider haben wir über die Jahre immer wieder viele Spielerinnen durch Studium, Ausbildung und Abitur verloren, aber das lässt sich nicht verhindern.

Wie sehen Sie die Entwicklung des Damenfußballs in der Region allgemein?

Zigelski: Beim BFV spricht man davon, dass der Boom beim Damenfußball weiter anhält. In der Region merkt man davon aber nichts, eher im Gegenteil. Gerade bei den Damen gibt es mehr Einflüsse von außen und weniger Vereine, die sich dem Damen- und Mädchen-Fußball verschrieben haben. Vielerorts ist man da eher im Hobby- und Freizeit-Bereich aktiv.

Wo liegen die größten Unterschiede zwischen Damen- und Herren-Fußball?

Zigelski: In der U15 und der U17 haben wir ja oft gegen Jungs gespielt. Dort ist die Dynamik der große Unterschied. Dafür sind die Mädels lernwilliger und saugen alles auf, was man ihnen mitgibt. Die Burschen meinen hingegen oft, dass sie schon sehr gut sind. Aber abgesehen vom Körperlichen gibt es eigentlich keine großen Unterschiede.

Wie wird es im Umfeld und im Verein angenommen, dass man die Frauen trainiert? Gibt es da auch mal einen blöden Spruch?

Zigelski: Ich habe weder im Verein noch privat blöde Sprüche abbekommen. Es wurde immer gut angenommen, vielleicht auch, weil ich es schon so lange mache. Das Problem ist bei vielen Vereinen, dass der Damenfußball nicht weiterverfolgt wird, wenn jemand da ist der sich darum kümmert. Von sich aus gibt es da leider oft zu wenig Engagement, im Damenbereich etwas zu machen und Nachwuchsarbeit zu betreiben. Man konzentriert sich meistens auf die Jungs und die Herren.

In den letzten Wochen war die Diskussion um die TV-Übertragung der Damen-WM groß, wie wichtig die die Fernseh-Präsenz für den Damenfußball allgemein?

Zigelski: Natürlich bringt es etwas, wenn Damenfußball im Fernsehen läuft. Selbstverständlich ist das noch nicht. Das hat man ja erst gesehen am Gewürge um die WM-Übertragung. Ich erhoffe mir von jedem Event mehr Sichtbarkeit für den Damen-Fußball. Das bringt aber nur etwas, wenn die deutsche Mannschaft auch bis zum Ende dabei ist. Das hat man bei der Heim-WM gesehen, als man früh ausgeschieden ist. Der Erfolg muss da sein, damit es den Damen-Fußball auch im Kleinen pusht.

Das Gespräch führte Thomas Spiesl.