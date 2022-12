Zu viel Lethargie, zu wenig Fight: Darchinger Volleyballerinnen verlieren an Heimspieltag beide Partien

Teilen

Jeweils den zweiten Satz konnte die DJK Darching um (v.l.) Marie Andrä, Johanna Langl und Maria Kaiser gegen den MTV Rosenheim II und den VC DJK München-Ost-Herrsching III (im Bild) für sich entscheiden. © Max Kalup

Den letzten Spieltag des Jahres hatten sich die Volleyballerinnen der DJK Darching anders vorgestellt. Statt Punkten zum Fest setzte es zwei Niederlagen.

Darching – Volleyball spielen, möglichst gut. An sich kein schlechter Ansatz. Doch Jürgen Primbs möchte seine Mannschaft nicht nur spielen, sondern auch arbeiten und kämpfen sehen. Diesen Einsatz ließ die DJK Darching am Wochenende vermissen. Und so gab es in der Bezirksliga Ost zwei Niederlagen: 1:3 (22:25, 25:23, 20:25, 17:25) gegen den MTV Rosenheim II und 1:3 (18:25, 25:19, 18:25, 17:25) gegen den VC DJK München-Ost-Herrsching III. „Das war ein rabenschwarzer Heimspieltag“, sagt Trainer Primbs. „Der Fight fehlt mir seit ein bis zwei Spieltagen. Die Mädels reißen es runter und spielen einfach Volleyball.“

Da ist es wieder: Volleyball „spielen“. Für Primbs beinhaltet das aber auch eine gewisse Lethargie. „Weder ich als Trainer im ersten Spiel noch die erfahrene und anders auftretende Maria Lindmeier konnten die Mädels aus dieser Lethargie reißen“, hadert Primbs. Ein Positivbeispiel, wie man sich auf dem Feld verhalte, sei am Spieltag die Mannschaft des VC DJK München-Ost-Herrsching III gewesen. „Sie haben in beiden Spielen die beste Show abgeliefert. Stimmungstechnisch und emotional können wir da sehr viel lernen“, sagt Jürgen Primbs.

Nur auf die fehlende Stimmung ließen sich die beiden Niederlagen aber auch nicht schieben. Die DJK hatte krankheitsbedingt nur eine Wechselmöglichkeit. Gegen zwei Mannschaften, die in der Tabelle ungefähr genauso gut dastanden wie Darching, war das zu wenig. Nach den beiden 1:3-Niederlagen überwintert die DJK mit einer Bilanz von fünf Siegen und fünf Niederlagen auf dem sechsten Platz – im grauen Mittelfeld. „Es bleibt ein fader, süßsaurer Geschmack“, sagt der Trainer.

Erst am 21. Januar ist die DJK Darching wieder im Einsatz. „Ich hoffe, dass sich die Mannschaft nun nicht in die Winterpause verabschiedet und weiterhin schlecht trainiert, sondern eher kapiert, dass wir sicherlich wieder mehr gewinnen, wenn wir eine stabile, regelmäßige Trainingsleistung an den Tag legen“, gibt Jürgen Primbs seinen Spielerinnen mit auf den Weg in die Weihnachtspause. „Wir wollen schon wieder ein paar Plätze nach oben klettern.“ cf