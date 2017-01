Zwei Verstärkungen für Holzkirchen

„„Das sind beides sinnvolle Ergänzungen“

Holzkirchen – Fußball-Landesligist TuS Holzkirchen hat sich für die zweite Saisonhälfte noch mal mit zwei Spielern verstärkt. Damit sind die Transferaktivitäten nun beendet.

Es war die erfolgreichste Hinrunde in der Vereinsgeschichte des TuS Holzkirchen. Zur Winterpause liegen die Fußballer mit vier Punkten Rückstand zur Spitze auf Platz zwei der Landesliga Südost, haben dabei aber drei Spiele weniger absolviert als Tabellenführer SpVgg Landshut. Das Ziel für den Rest der Saison ist daher klar: „Wir wollen weiter oben mitspielen“, sagt Abteilungsleiter Adrian Saft. Dafür gibt es jetzt zwei Verstärkungen: Vom BCF Wolfratshausen kommt Sebastian Pummer (32) und vom TSV Ebersberg Fabio di Palma (21).

„Sebastian Pummer ist eine Art von Stürmer, die wir bislang noch nicht haben“, sagt Saft. „Er kann den Ball gut ablegen und mit seiner Körperlichkeit die anderen Spieler in Szene setzten.“ Saft weiß das so genau, da Pummer bereits seit Längerem mit der Mannschaft von Trainer Gediminas Sugzda trainiert. Der 32-Jährige wäre auch gerne schon früher zum TuS gewechselt, war aber aufgrund seines Amateurvertrags, den er im Sommer beim Bayernligisten BCF Wolfratshausen aufgelöst hatte, für ein halbes Jahr gesperrt.

„Marco Höferth ist ein guter Spezl von mir, und der hat mir ein bissl vorgeschwärmt“, sagt Pummer. Der Münchner, der in der Jugend für die SpVgg Unterhaching und den TSV 1860 München spielte, lief die vergangenen fünf Jahre für den BCF auf. Das vergangene Jahr fiel Pummer aufgrund eines Knorpelschadens im Knie komplett aus und übernahm so das Amt des Co-Trainers. Diesen Posten legte er nieder, als der Vorstand an Trainer Patrik Peltram vorbei einen Spieler aufstellte und der Coach daraufhin zurücktrat. „Ich hab’ schon einiges erlebt, aber das war noch mal eine andere Nummer“, sagt Pummer rückblickend. Wolfratshausen war somit keine Option mehr. „Manfred Fleischer (Abteilungsleiter, Anmerk. d. Red.) hat mir den Trainerjob angeboten, aber ich wollte noch in den Spiegel schauen können.“ Und wieder selber Fußballspielen.

„Ich freue mich so aufs Kicken, man glaubt’s nicht“, sagt der 32-Jährige. Dafür hat Pummer in den vergangenen Monaten hart gearbeitet. „Ich bin gerade dabei, Kondition aufzubauen. Ich durfte ein Jahr lang nichts machen außer Radfahren.“ Ende Januar steigt Pummer dann voll ins Mannschaftstraining ein, wenn beim TuS die Vorbereitung beginnt. „Ich bin super aufgenommen worden. Das ist wirklich eine Mannschaft.“ Daher ist er von der Richtigkeit seiner Entscheidung überzeugt: „Ich hatte auch noch andere Angebote wie von Türkgücü zum Beispiel. Aber Holzkirchen hat mir am meisten zugesagt. Schon das erste Gespräch mit Gedi war super.“

Aus der Bezirksliga Ost kommt zudem Torhüter di Palma. „Er war in Ebersberg Stammtorhüter, wollte aber wechseln“, erklärt Abteilungsleiter Saft. Auch der 21-jährige Italiener absolvierte bereits einige Trainingseinheiten mit Sugzda. „Der Gedi kennt ihn von früher und wollte ihn“, sagt Saft. „Das sind beides sinnvolle Ergänzungen. Mehr müssen wir auch nicht machen.“