TuS gelingt Überraschungssieg dank Gulielmo

Zweiter Sieg im zweiten Bayernliga-Spiel

Mit einer kämpferisch und spielerisch überragenden Leistung, etwas Glück und der Uneffizienz der hochfavorisierten DJK Vilzing gelang dem Aufsteiger TuS-Holzkirchen ein Sieg gegen ein Team, das viele zum engsten Kreis der Aufstiegskandidaten zählen.

Mann des Tages beim TuS war Benedict Gulielmo, der mit seinem Doppelpack den 2:1-Sieg möglich machte.

„Heute muss ich dem Team ein Riesenkompliment machen, denn wir haben 90 Minuten lang wirklich alles aus uns herausgeholt“, zeigte sich der Zweifachtorschütze nach Abpfiff der Partie, die wegen der 218 Kilometer langen Anreise der Gäste erst um 17 Uhr angepfiffen worden war, begeistert. „Ich dachte anfangs, dass es sehr schwierig wird, da Vilzing alles gut zugestellt hat.“

In der Tat dominierte die DJK die Begegnung in der Anfangsphase deutlich und übte enormen Druck auf Holzkirchens Hintermannschaft aus. Nach mehreren schlampigen Pässen im Aufbauspiel tauchte erstmals Andre Luge ganz allein vor dem Kasten des TuS auf, doch den Schuss kratzte Maxi Schulz mit einer Grätsche in höchstem Tempo von der Linie. Immer wieder musste Zeisel bei Unkonzentriertheiten seiner Vorderleute oder schnellen Angriffen der Vilzinger zur Stelle sein – und schaffte das auch. „Wenn man zehn glasklare Chancen hat, muss man einfach mehr daraus machen“, ärgerte sich Gäste-Coach Uli Karmann.

Dafür traf der TuS: Linksverteidiger Christopher Korkor, der bei seinem Startelfdebüt einige Probleme in der Defensivarbeit hatte, dribbelte nach einem abgefälschten Ball in den Strafraum und wurde von den Beinen geholt. Den fälligen Elfmeter verwandelte Gulielmo mit einem strengen Schuss ins linke Eck stark zum 1:0 (30.).

„In dieser Phase war der Gegner gnädig und verwertete seine Chancen nicht“, musste auch Sugzda zugeben. Doch kurz vor der Pause hätte der TuS sogar auf 2:0 erhöhen müssen: Nach feinem Zuspiel von Sebastian Hahn, der nach Kreuzbandriss sein Startelf-Comeback gab, ließ Passempfänger Julian Allgeier noch einen Abwehrspieler stehen – doch sein Abschluss kugelte am rechten Pfosten vorbei. Quasi mit der nächsten Aktion verpassten es dann Hahn und Franz Fischer bei einer Überzahlsituation zu erhöhen. „Trotz all der Chancen für den Gegner hätte sich nach diesen Aktionen keiner über ein 2:0 für uns beschweren dürfen“, fand der TuS-Trainer.

In der zweiten Hälfte wollten es die Gäste noch mal wissen: Luge schlug einen Traumpass auf Michael Hamberger – Vilzings Nummer elf ließ Schulz mit einer Körpertäuschung stehen und schob zum Ausgleich ein (47.). Sugzda und auch Gulielmo waren sich einig: „Es ist schon Wahnsinn, was da Qualität auf dem Platz herumläuft. Wir müssen uns da erst anpassen – von Spiel zu Spiel.“

Trotzdem konnte Holzkirchen die Partie immer ausgeglichener gestalten, und es entwickelte sich ein rasantes Auf und Ab. Abermals rettete Zeisel mit starken Reflexen oder ein TuS-Spieler warf sich in letzter Sekunde in einen Schuss des Gegners.

Mit den letzten zehn Minuten wurde das Spiel noch zum Spektakel: Erst konterte der TuS über Allgeier. Der abschlusssichere Stürmer sah, dass Vilzings Schlussmann zu weit vor dem Tor stand, lupfte jedoch nur an die Unterkante der Latte, sodass der Ball vor der Linie wieder abprallte. Nur 180 Sekunden später fasste sich der bärenstarke Innenverteidiger Lars Doppler ein Herz, verließ seine Position und setzte zum Solo an. Erst David Romminger stoppte ihn per Notbremse – rote Karte. Den fälligen Freistoß aus 25 Metern legte sich Gulielmo zurecht. Sein scharfer, stark angeschnittener Schuss fand den Weg über die Mauer ins kurze Eck – und katapultierte den TuS in einen Jubel-Sturm zum 2:1.

Lediglich eine strittige Szene musste Holzkirchen in der Nachspielzeit überstehen: Ein Vilzinger Angreifer ging mit hohem Tempo in den Strafraum und kam zu Fall, doch Schiedsrichter Maximilian Riedel ließ weiterlaufen – Holzkirchens zweiter Sieg im zweiten Spiel war perfekt. Sugzdas Resümee: „Meine Mannschaft hat ein Spiel abgeliefert, das momentan kaum besser geht gegen so einen bärenstarken Gegner.“

Hans Spiegler

