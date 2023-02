101 Punkte: TV Miebach zerlegt Prien

Die Miesbacher Basketballer (orange) waren gegen Prien klar überlegen. © TV Miesbach

Mit einem Kantersieg gegen Prien haben die Basketballer des TV Miesbach die Hauptrunde der Bezirksklasse beendet.

Miesbach – „Das war über weite Strecken wirklich toll anzusehen“, freute sich Miesbachs Trainer Damir Hazidabdic über die Leistung seiner TV-Basketballer. Mit einem deutlichen 101:49-Sieg gegen den TuS Prien beendeten sie die Punktspiel-Runde in der Bezirksliga Ost Gruppe West.

Nach ausgeglichenen Anfangsminuten legten die Gastgeber so richtig los: Nachdem Priens Aufbauspieler in kurzer Zeit sein drittes persönliches Foul kassiert hatte, starteten die TV-Korbjäger einen 27:0-Lauf, der von der sechsten bis zur 16. Minute anhielt. Immer wieder nutzten die Miesbacher Center-Spieler ihre körperliche Überlegenheit aus um zu punkten. Zum Ende der ersten Halbzeit fielen auch die Dreier, und mit der Pausensirene versenkte Michael Brunner den Wurf von jenseits der 6,75-Meter-Linie zum 52:22-Pausenstand.

„Jetzt nicht nachlassen“, mahnte Miesbachs Emre Kaynak und ging mit gutem Vorbild voran: Drei seiner vier Dreier erzielte er nach dem Seitenwechsel. Aus einer gut stehenden Defensive, die in dem intensiven Spiel auch physisch gut dagegenhielt, entstanden immer wieder Gelegenheiten für Fastbreaks, die die TV-Basketballer sicher verwandelten. Erneut konnten sich alle Miesbacher Spieler in die Punkteliste eintragen. Der Vorsprung wuchs Stück für Stück an bis zum verdienten Endstand von 101:49.

Falls Prien das noch ausstehende Spiel gegen Glonn gewinnt, würde der TV mit sechs Punkten in die anstehenden Playoffs gehen. Die reguläre Runde beendet er punktgleich mit dem TSV 1860 Rosenheim und nur aufgrund des direkten Vergleichs auf Platz zwei der West-Gruppe. mm

TV Miesbach – TuS Prien 101:49 (52:22)

TV: Brunner 28 Punkte, Kaynak 20, Fresser 11, Hadziabdic 8, Adam 8, Nagy 8, El-Accad 7, Remse 5, Ludwig 4, Lobinger 2.