Ein Jahr der Rekorde

Von: Sebastian Schuch

Mit ihren Olympiasiegen verewigte sich Natalie Geisenberger in den Geschichtsbüchern. © Michael Kappeler

Das Jahr 2022 neigt sich dem Ende. Für die Sportlerinnen und Sportler im Landkreis Miesbach war es ein gutes.

Landkreis – Sportlich war das Jahr 2022 ein mehr als erfolgreiches für und im Landkreis Miesbach. Allen voran die Ergebnisse bei den Olympischen Winterspielen in China ließen die Sportfans der Region jubeln.

Es war einmal mehr Natalie Geisenberger, die Goldmedaillen-bepackt in den Landkreis zurückkehrte. Und so langsam gehen bei der Rodel-Königin die Superlative aus. Rekord-Weltcup-Siegerin, Rekordsiegerin im Gesamtweltcup, meiste Rodel-Titel bei Olympischen Winterspielen (in Folge) und durch ihren jeweils dritten Erfolg im Einzel und der Teamstaffel ist sie nun auch sportartenübergreifend deutsche Rekordsiegerin bei Olympischen Winterspielen. Die 34-Jährige wird für immer ihren Platz im Rodel-Olymp sicher haben. Auch privat befindet sich Geisenberger weiter auf der Sonnenseite des Lebens: Sie und ihr Mann Markus Scheer erwarten ihr zweites Kind.

Während bei Geisenberger durchaus mit einer Olympiamedaille zu rechnen war, dürfte der Neuhauser Langlauf-Bundestrainer Peter Schlickenrieder wohl nur flüchtig auf eine solche spekuliert haben. Doch nach der enttäuschenden Heim-Weltmeisterschaft im Vorjahr überraschten die deutschen Langläufer in Peking nicht nur ihren Trainer: Silber für die deutsche Frauen-Staffel und Sensationsgold für die Teamstaffel der Frauen – an Schlickenrieders 52. Geburtstag und 20 Jahre nach seiner Silbermedaille in Salt Lake City. Beinahe hätten auch die deutschen Männer eine Medaille erobert: Das Quartett um den Holzkirchner Lucas Bögl wurde Staffel-Fünfter.

Dafür konnte sich Vanessa Hinz ihren Traum im Biathlon-Team erfüllen. Bronzen glänzte die Medaille für die Schlierseerin. Ohne Medaille aber zufrieden kehrte Snowboarderin Annika Morgan vom SC Miesbach nach zwei Finaleinzügen ins Oberland zurück. Der Holzkirchner Skicrosser Florian Wilmsmann verpasste dagegen das Finale und anvisierte Edelmetall deutlich.

Rekord beim Stabhochsprung-Meeting fällt

Auch abseits der internationalen Öffentlichkeit zeigten die Landkreissportler herausragende Leistungen. Bei der Haushamer Leichtathletin Sabrina Zeug etwa ist schon allein die Masse an Wettkämpfen erwähnenswert. Dass sie zudem diverse Titel eingefahren und neue Bestwerte im Werfer-Fünfkampf (deutscher Rekord) und Schleuderball (bayerischer Rekord) aufgestellt hat, umso mehr.

Ebenfalls gefallen ist der Rekord beim Stabhochsprung-Meeting in Rottach-Egern. Bei 5,84 Metern blieb die Latte bei Bo Kanda Lita Baehre liegen – ein Zentimeter mehr als Raphael Holzdeppe im Jahr 2010. Wobei das Meeting nur eine von vielen Sport-Großveranstaltungen war, die im Landkreis nach der Corona-Zwangspause ihr Comeback gaben. Und auch sonst bleibt der Landkreis eine Hochburg des Sports, in dem für jede Interesse das richtige Angebot zu finden ist.

Um den Nachwuchs muss dem Landkreis auch nicht bange sein: Beim RSV Irschenberg tummelt sich eine ganze Schar von talentierten Radsportlern, die zu den besten des Landes gehören und regelmäßig im Nationalkader fahren. Die Leichtathleten schicken sich an, in einigen Jahren die deutsche Spitze anzugreifen. Und auch bei den Mannschaftssportarten gibt es einige Talente.

Für den Breitensport stellte das vergangene Jahr in weiten Teilen die Rückkehr zur Normalität dar. Nachdem die anfänglichen Corona-Maßnahmen nach und nach gefallen waren, stand dem Sporttreiben nichts mehr im Wege. Dafür gab es mit der beginnenden Energiekrise sowie den Geflüchteten aus der Ukraine neue Herausforderungen zu bewältigen. Während Letztere vor allem den in den vergangenen Jahren bereits stark betroffenen Hallensportlern eine neuerliche Geduld abverlangen, treffen die steigenden Energiekosten alle Vereine. ses