Wall liefert erneut Spektakel ab – Miesbach schlägt Wörnsmühl – Hausham siegreich gegen Fischbachau

Im Tal-Derby: Marko Plavsic (SG Tegernseer Tal, l.) und Ludwig Hofbauer (FC Real Kreuth). © MK

In der A-Klassen-Gruppe 12 feiern die Mannschaften aus Irschenberg und Weyarn jeweils Siege. Die Kreuther Kreisligareserve bejubelt den Derbysieg gegen die SG Tegernseer Tal.

Gruppe 12:

TSV Irschenberg – TSV Grünwald II 3:0 (2:0)

Tore: 1:0 Kink (7.), 2:0 Moser (27.), 3:0 Kink (50.).

Der TSV Irschenberg hat einen souveränen Sieg gegen den TSV Grünwald II eingefahren. Vor allem im ersten Durchgang zeigte die Mannschaft von Trainer Mike Unrecht eine starke Leistung. Andreas Kink und Stefan Moser sorgten für die komfortable 2:0-Halbzeitführung.

„Wir waren die ganze Zeit spielbestimmend“, findet Trainer Mike Unrecht. Folgerichtig erhöhte erneut Kink nach dem Seitenwechsel auf 3:0 und machte damit alles klar. „Das war ein mehr als verdienter Sieg“, sagt Unrecht. Mit dem Dreier sind die Irschenberger erster Verfolger von Tabellenführer SF Egling-Straßlach.

SG Brunnthal/Hofolding II – TSV Weyarn 0:3 (0:2)

Tore: 0:1 Michl (17.), 0:3 Celik (41.), 0:3 Wacker (47.).

Das neue Weyarner Trainergespann mit Sepp Limbrunner und Max Jarolin hat gegen die SG Brunnthal/Hofolding II den ersten Sieg eingefahren. Über 90 Minuten gesehen war dieser für den Kreisklassenabsteiger zu keiner Zeit gefährdet. „Das war ein verdienter Sieg, bei dem wir noch viele Chancen liegengelassen haben“, sagt Limbrunner. In der Defensive sei seine Mannschaft sicher gestanden. Albert Michl machte nach der ersten Viertelstunde den Anfang.

Noch vor der Halbzeit legte Sinan Celik nach, und direkt nach Wiederanpfiff machte Christian Wacker mit dem 3:0 den Deckel drauf. „Das war ein wichtiger Sieg für die Moral“, findet Limbrunner. Der erste Dreier der Saison kommt gerade recht, denn am kommenden Wochenende steht das große Derby in der A-Klassen-Gruppe 12 an, wenn es gegen den anderen Kreisklassen-Absteiger, den TSV Irschenberg, geht.

Gruppe 13:

SG Waakirchen/Schaftl. – Lenggrieser SC II 2:3 (0:3)

Tore: 0:1 Endler (5.), 0:2 Demmel (7.), 0:3 Demmel (11./FE), 1:3 Krüger (47.), 2:3 Vitolo (68.).

„Eigentlich kann es gar nicht sein, dass du nach solchen Leistungen in den ersten vier Spielen ohne Punkt dastehst“, sagt Sebastian Giglberger, Trainer der SG Waakirchen/Schaftlach, ratlos. Auch gegen den Lenggrieser SC II verlor sein Team mit 2:3. Schon nach elf Minuten lagen die Hausherren mit 0:3 zurück.

„Die ersten zehn Minuten haben wir verschlafen, hatten aber trotzdem unsere Chancen“, sagt Giglberger. „Nach der Trinkpause waren wir besser im Spiel und haben verdient noch mal den Anschluss gefunden.“ Nach dem Seitenwechsel stellten Sebastian Krüger und Frederic Vitolo auf 2:3.

FC Real Kreuth II – SG Tegernseer Tal 2:1 (1:0)

Tore: 1:0 Hofbauer (3.), 2:0 Nadler (55./HE), 2:1 Mehmel (79.).

„Ich kann den Jungs keinen Vorwurf machen“, sagt FC-Trainer Max Huterer, der Andreas Rohnbogner an der Seitenlinie vertrat. „Das Einzige, was gefehlt hat, war die Verwertung der vielen Chancen.“ Auf der Gegenseite ist Coach Michael Zieringer hochzufrieden mit dem Dreier, auch wenn er sich über zu viele leichte Ballverluste ärgert: „Am Ende ein verdienter Sieg, aber der Gegner hat gut dagegengehalten und ein gutes Derby gespielt.“

Auf den frühen Treffer zum 1:0 durch Ludwig Hofbauer folgte das 2:0 per Handelfmeter durch Thomas Nadler. Mehr als der Anschlusstreffer durch Marcus Mehmel war für die SG nicht mehr drin. Huterer sah derweil ein Chancenplus aufseiten der SG: „Mit dieser Leistung werden wir noch einige Punkte holen können in der Saison.“

SC Wall – Genclikspor Tölz 3:4 (2:1)

Tore: 1:0 Tokmak (16.), 1:1 Meßmer (39.), 1:2 Meßmer (44.), 2:2 Atug (60.), 2:3 Schumacher (87.), 2:4 Schumacher (90.), 3:4 Tokmak (90.).

Der SC Wall hat seinen Zuschauern das nächste Spektakel geliefert und gegen Genclikspor Tölz mit 4:3 gewonnen. Die Hausherren erwischten zwar den besseren Start, doch den ersten Treffer erzielten die Tölzer. In der Folge scheiterten unter anderem Dominik Schumacher und Vitus Meßmer an ihrer Chancenverwertung. Kurz vor dem Seitenwechsel drehte der SC die Partie aber doch.

„Nach der Halbzeit hatten wir eine kleine Schwächephase“, gibt Trainer Michael Niederlöhner zu. In dieser fiel der Ausgleich. Doch die Waller fanden wieder besser ins Spiel und entschieden die Partie in der Schlussphase zu ihren Gunsten. „Unter dem Strich war das schon ein verdienter Sieg“, meint Niederlöhner.

SG Reisach – TSV Hartpenning 2:1 (1:1)

Tore: 1:0 Bebber (3.), 1:1 Meier (5.), 2:1 Haberl (70.).

Der TSV Hartpenning hat gegen die SG Reisach einen großen Kampf geliefert und wurde am Ende nicht dafür belohnt. Der Tabellenführer gewann mit 2:1. Damit setzt es für die Hartpenninger nach dem starken Saisonstart mit zwei Siegen nun die zweite Niederlage in Serie. „Das war ein enges Spiel mit mehr Chancen für Reisach“, sagt Kapitän Stefan Zellermayer.

Nach einer turbulenten Anfangsphase stand es bereits nach fünf Minuten 1:1. Den Treffer für die Hartpenninger erzielte Andreas Meier. „Wir haben gut mitgehalten und hätten mit etwas Glück noch den Ausgleich machen können“, findet Zellermayer. Der blieb den Gästen allerdings nach dem 1:2 Mitte der zweiten Halbzeit verwehrt.

Gruppe 14:

SC Wörnsmühl – SV Miesbach II 1:3 (0:2)

Tore: 0:1 Kalthom (17.), 0:2 Kram (40.), 1:2 Kirchberger (66.), 1:3 Kram (90.+2).

Den etwas besseren Beginn erwischten die Hausherren. „Wir hatten ein spielerisches Übergewicht“, unterstreicht Wörnsmühls Trainer Marcus Huber. Große Einschussmöglichkeiten blieben allerdings aus und Wörnsmühl nach Hubers Auffassung ein Elfmeter verwehrt. Und so nutzten die Kreisstädter Ballverluste in der Wörnsmühler Hintermannschaft eiskalt aus und gingen bis zum Seitenwechsel mit 2:0 in Führung. “

Nach der Pause kam Wörnsmühl zwar zum Anschluss, mehr war allerdings nicht mehr drin. „Ich habe es vermisst, dass wir nach dem Anschlusstreffer mehr Druck erzeugen und den Willen auf den Ausgleich haben“, hadert Huber. Auf der Gegenseite war Miesbachs Trainer Christian Pralas zufrieden: „Das war ein gutes Spiel von unserer Seite. Wir haben den Kampf angenommen.“

Türk Spor Hausham – SF Fischbachau 3:1 (2:1)

Tore: 0:1 Bucher (4.), 1:1 Majdic (34.), 2:1 Stettinger (42.), 3:1 Hornung (81.).

Deutliche Worte findet Fischbachaus Trainer Thomas Gschwendtner nach der Niederlage bei Türk Spor Hausham: „Ich bin stinksauer und verstört über die katastrophale Leistung.“ Dabei fing die Partie mit dem 1:0 durch Anton Bucher aus Fischbachauer Sicht vielversprechend an. „Von dem Zeitpunkt an haben wir alles falsch gemacht. Das war ein Kollektivversagen“, so Gschwendtner weiter.

Die Haushamer kämpften sich nach und nach in die Partie und drehten diese durch Tore von Tom Majdic und Kapitän Mark Stettinger. „Wir sind sehr zufrieden mit dem heutigen Sieg und den wichtigen drei Punkten“, sagt Stettinger. In der Schlussphase legte Darius Hornung dann noch das 3:1 oben drauf. Auch wenn sich die Fischbachauer nach der Halbzeit steigerten, reichte es nicht gegen stark dagegenhaltende Haushamer.

SV Parsberg – FC Deisenhofen IV 0:2 (0:2)

Tore: 0:1 Scharl (22.), 0:2 Konya (31.).

Der SV Parsberg hat ein richtungsweisendes Spiel gegen die vierte Mannschaft des FC Deisenhofen verloren. Nach 90 umkämpften Minuten gingen die Gäste mit einem 2:0-Sieg vom Platz. „Die Deisenhofener waren klar die bessere Mannschaft“, sagt Abteilungsleiter Sebastian Hart. Gerade in der ersten Hälfte seien die Parsberger überhaupt nicht auf dem Platz gewesen.

„In der zweiten Halbzeit konnten wir den Druck erhöhen, gingen aber mit den wenigen Chancen zu fahrlässig um.“ Durch die Niederlage rutschen die Parsberger in der Gruppe 14 auf den letzten Platz. Es fehlt mit nur zwei Treffern aus den ersten vier Partien bisher die Schlagkräftigkeit in der Offensive. (MICHAEL EHAM)