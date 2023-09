TSV Weyarn siegt deutlich – Schliersee setzt sich gegen Fischbachau durch – Wall schlägt Kreuth II

Viel vorgenommen hatte sich der TSV Weyarn mit Sinan Celik (l.) und Christian Wacker (am Ball), der von Florian Spindeldreher attackiert wird. © Max Kalup

Vergangenes Wochenende standen im Landkreis Miesbach wieder einige A-Klassen-Partien an. Unter anderem siegten der TSV Weyarn und der SV Sachsenkam deutlich.

Landkreis – Ein torreicher Spieltag ist in der A-Klasse zu verzeichnen. In Gruppe 12 hat der TSV Irschenberg in Weyarn eine bittere Pleite einstecken müssen. Hartpenning konnte gegen Waakirchen/Schaftlach in der Gruppe 13 gerade noch einen Punkt retten, während die SG tegernseer Tal klar in Sachsenkam verlor. Zudem konnte sich der SC Wall daheim gegen den FC Real Kreuth II behaupten. In Gruppe 14 Schliersee und Miesbach II. Niederlagen gab es für Wörnsmühl, Türk Spor und Fischbachau.

Gruppe 12

TSV Weyarn – TSV Irschenberg 5:1 (2:0)

Tore: 1:0 Y. Molitor (9./FE), 2:0 Abele (17.), 3:0 Wacker (61.), 3:1 Durm (65.), 4:1 Y. Molitor (76.), 5:1 Y. Molitor (78.).

Im Derby schoss sich der TSV Weyarn den Frust des verkorksten Saisonstarts von der Seele und siegte auch in der Höhe verdient mit 5:1 gegen den TSV Irschenberg. Yanik Molitor per Strafstoß und Maxi Abele nach einer Ecke per Kopf brachten Weyarn früh in Führung. Die Hausherren hatten im ersten Durchgang mehr vom Spiel und führten zur Pause verdient. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Christian Wacker. Nach dem Anschlusstreffer von Christian Durm wurde es noch einmal spannend, ehe Molitor mit seinen beiden weiteren Treffern alles klar machte.

„Wir waren schlechter als der Schiedsrichter. Ich bin enttäuscht von meiner Mannschaft. Außer unserem Keeper hat kein Spieler die Leistung der Vorwoche abgerufen. Der Sieg von Weyarn war in dieser Höhe verdient“, resümiert Irschenbergs Coach Mike Unrecht. Weyarns Trainer Sepp Limbrunner war indes zufrieden: „Wir haben Irschenberg nach der verdienten Pausenführung besser ins Spiel kommen lassen und nach dem 3:1 kurz gezittert. Insgesamt war unser Sieg gut herausgespielt.“ (ts)

Gruppe 13

TSV Hartpenning –SG Waakirchen/Schaftlach 3:3 (1:2)

Tore: 0:1 Nickisch (35.), 1:1 Pfister (40./Eigentor), 1:2 Wartner (43.), 1:3 Krüger (53.), 2:3 Haltmair (57.), 3:3 Burggraf (90.). Gelb-rote Karte: (Seebacher (SG/88./Hand/Ballwegschlagen).

Zwei Tore aufgeholt, einen Zähler gerettet, doch Hartpennings Kapitän Stefan Zellermayer klang gestern nach dem Spiel alles andere als zufrieden: „Es fühlt sich wie eine Niederlage an. Wir haben zwei Tore aufgeholt, aber auch Punkte verloren.“ Dabei hatte der TSV zwar gut angefangen, dann aber den Faden verloren. Die Folge: Waakirchen/Schaftlach ging dank Martin Nikisch und Luis Wartner bei einem Eigentor von Maximilian Pfister mit 2:1 in die Pause.

Kurz nach Wiederanpfiff folgte das 3:1 für die Gäste durch Sebastian Krüger. Doch Laurent Haltmair konnte kurz darauf verkürzen, bevor Maximilian Burggraf kurz vor Schluss das 3:3 gelang. Ein verdientes Remis, findet SG-Trainer Sebastian Giglberger: „Wir haben unsere Chancen gut genutzt, haben dann aber hintenraus zu defensiv agiert. Etwas cleverer hätten wir das Spiel für uns entscheiden können.“ (ddy)

SV Sachsenkam – SG Tegernseer Tal 4:0 (2:0)

Tore: 1:0 Bebber (27.), 2:0 Brayshaw (32.), 3:0 Brayshaw (89.), 4:0 Bartsch (95.).

Beim Tabellenführer Sachsenkam war für die SG Tegernseer Tal nichts zu holen. Immerhin: Die beiden letzten Treffer fielen erst in der Schlussphase der Partie. „Das Ergebnis geht in Ordnung und ist verdient“, stellt SG-Trainer Andreas Rohnbogner fest. In der ersten Halbzeit sei sein Team gut im Spiel gewesen – ein Remis wäre gut gewesen. Aber der Gegner habe einige Chancen gehabt und diese auch genutzt. Sein Team habe aber gut gekämpft. (ddy)

SC Wall – FC Real Kreuth II 2:0 (1:0)

Tore: 1:0 Meßmer (20.), 2:0 Schumacher (90.+7).

Für den SC wall war ein gut kontrolliertes Spiel gegen den FC Real Kreuth II. Nach der 1:0-Führung durch Vitus Meßmer (20.) war das Heimteam in der sicheren Position, zumal Kreuth seine guten Chancen nicht nutzen konnte. Erst in der Schlussphase machte Dominik Schumacher den Sack zu, nachdem er kurz zuvor einen Elfmeter über die Latte gesetzt hatte.

„Es war ein zerfahrenes Spiel“, stellt SC-Trainer Michael Niederlöhner fest. „Uns hat die Ruhe gefehlt.“ Dafür lobt er Schiedsrichter Marijo Kraljic, der die Partie top geleitet habe. Für Kreuths Coach Michael Zieringer ist die Chancenverwertung ebenfalls das Thema: „Wall hat seine Chancen genutzt, wir nicht. Ein verdientes Ergebnis.“ (ddy)

Gruppe 14

FC Deisenhofen IV – SC Wörnsmühl 3:0 (2:0)

Tore: 1:0 Hengge (21.), 2:0 Männer (34.), 3:0 Schelle (74.).

Es waren durchaus schwierige Voraussetzungen für den SC Wörnsmühl. Beim Gastspiel gegen den FC Deisenhofen IV „haben wir die vielen Ausfälle einfach nicht kompensieren können“, gibt Wörnsmühls Trainer Marcus Huber nach der 0:3-Niederlage an. Nach Deisenhofens Führungstreffer vergab Wörnsmühl zwar kurz darauf einen Elfmeter, doch in der Folge brachten die Mannen aus Deisenhofen das Spiel sicher und souverän über die Bühne.

Deisenhofens Florian Männer besorgte noch vor der Pause das 2:0, ehe sein Teamkollege Kilian Schelle mit seinem 3:0 in der Schlussphase alles klar machte. „Es ist nicht zufriedenstellend“, ärgert sich Wörnsmühls Trainer Huber. „Einige bei uns müssen sich wirklich hinterfragen.“ (meh)

SV Miesbach II – Türk Spor Hausham 4:2 (3:1)

Tore: 0:1 Majdic (4.), 1:1 Külbs (7.), 2:1 Feicht (11.), 3:1 Altenburg (20.), 3:2 Aksoy (85.), 4:2 Kram (90.). Gelb-rote Karte: Heisinger (SVM/88.).

Christian Pralas ist zufrieden. Zufrieden vor allem mit der Moral seiner Truppe, dem SV Miesbach II. Denn: Nach dem frühen Nackenschlag – Türk Spor Hausham ging in der 4. Minute durch einen Treffer von Tom Majdic in Führung – „haben wir richtig gut reagiert“, lobt Pralas seine Schützlinge. 180 Sekunden später egalisierte Florian Külbs, und nur kurz darauf sorgten zwei weitere Treffer sogleich für eine durchaus beruhigende Führung.

„Ich glaube, dass wir das dann relativ clever und locker heruntergespielt haben“, meint Pralas. Zwar konnten die Haushamer in Person von Ferhat Aksoy kurz vor Schluss doch noch mal verkürzen, doch Miesbachs Benjamin Kram machte mit seinem Treffer zum 4:2 wenig später alles klar. (meh)

TSV Schliersee – SF Fischbachau 1:0 (0:0)

Tore: 1:0 Jähne (57.).

Ein hochklassiges und hart umkämpftes Duell bekamen die Zuschauer zwischen dem TSV Schliersee und den Sportfreunden Fischbachau zu sehen. Im ersten Durchgang hatten beide Teams gute Torchancen. Unter anderem scheiterte Schliersees Martin Simsch am Pfosten. „Wir hatten Mitte der ersten Halbzeit unsere beste Phase, haben aber leider unsere Chancen nicht genutzt. Da war schon klar, dass die Mannschaft gewinnt, die das erste Tor schießt, und das waren leider nicht wir“, berichtete SF-Trainer Thomas Gschwendtner.

Den Treffer des Tages erzielte Korbinian Jähne, als er nach einer Ecke einschob. In der Schlussphase rannten die Gäste noch mal an, scheiterten aber ein ums andere Mal an der gut sortierten TSV-Abwehr. „Kämpferisch war das wieder eine gute Leistung von uns. Fischbachau hat am Ende alles probiert, aber wir haben gut verteidigt und nichts Zwingendes zugelassen“, sagte TSV-Trainer Peter Fischer. „Es war ein Duell auf Augenhöhe“, resümiert Gschwendtner. „Einen Punkt hätten wir uns aber verdient gehabt.“ (ts)