Ärgerliche Niederlage: Schlierseer Handballer verlieren erstes Heimspiel

Von: Sebastian Schuch

Zu viele Räume ließen die Schlierseer Handballer (orange) den Gästen aus Trudering in der zweiten Halbzeit. © Christian Scholle

Nach zwei Spieltagen stehen die Schlierseer Handballer noch ohne Punkte da, das Heimspiel gegen den TSV Trudering II ging knapp verloren.

Schliersee – Erst Mitte der zweiten Halbzeit gerieten die Schlierseer Handballer im ersten Heimspiel der Bezirksklassensaison in Rückstand gegen den TSV Trudering II. Doch das Ruder konnten sie nicht mehr herumreißen und so mussten sich die Schlierseer mit 20:22 geschlagen geben.

„Zum Schluss ist uns etwas die Kraft ausgegangen“, gesteht Trainer Bernhard Kapfberger ein. Dabei starteten die Schlierseer gut in die Partie und setzten sich in der ersten Hälfte kontinuierlich ab. Nach 22 Minuten betrug der Vorsprung beim 7:3 erstmals vier Tore. „Wir hatten eine konsequente Abwehrarbeit und ein gutes Zusammenspiel im Angriff“, lobt Kapfberger. Doch der Vorsprung schrumpfte bis zur Pause auf 10:8.

In der zweiten Hälfte hatten sich die Truderinger dann besser auf die Schlierseer eingestellt. Nach 32 Minuten glichen die Gäste erstmals zum 10:10 aus, nach 45 Minuten gingen sie mit 16:15 in Führung – und gaben diese bis Schlusspfiff nicht mehr her. „Wir haben einige Tore nicht gemacht, die man machen müsste“, hadert Kapfberger mit den verlorenen Punkten. „So viel besser waren sie auch nicht.“

Damit stehen die Schlierseer Handballer nach zwei Spielen noch ohne Punkte da. Denn der 26:25-Sieg gegen den Kirchheimer SC wurde wegen eines Formfehlers gegen den TSV gewertet, wie Kapfberger auf Nachfrage erklärt. Weiter geht es am Sonntag (17.45 Uhr) beim TSV Vaterstetten II. Kapfberger rechnet sich etwas aus. „Wir erwarten schon einen Sieg. Wir sind sehr motiviert aus den beiden Spielen und sind guter Dinge, dass wir erfolgreich sind.“ ses

TSV Schliersee – Trudering II 20:22 (10:8)

TSV: Urbina Cazenave 5, Regauer 3, Montag 3, Nolte 2, Bügler 2, T. Kapfberger 1, Woltereck 1, Weber 1, Huber.