Alpentriathlon: Olympische Distanz abgesagt - Rund 500 Starter im Sprint

Von: Sebastian Schuch

An Streckenposten für die 40-Kilometer-Radstrecke mangelt es heuer beim Alpentriathlon in Schliersee. Die olympische Distanz kann nicht stattfinden. © Thomas Plettenberg

Kurz vor dem Alpentriathlon in Schliersee musste die DTU die olympische Distanz streichen. Es gibt nicht genügend Streckenposten für die 40-Kilometer-Radstrecke.

Schliersee – So haben sich die Veranstalter und Sportler den ersten richtigen Sixtus Alpentriathlon in Schliersee seit Pandemiebeginn mit Rückkehr der Triathlon-Bundesliga sicher nicht vorgestellt: Kurz vor dem Startschuss am Sonntag musste die olympische Distanz (Kurzdistanz) gestrichen werden. Für die 40-Kilometer-Radstrecke stehen nicht genügend Streckenposten zur Verfügung. „Trotz intensiver Bemühungen aller beteiligten Organisationen – der Gemeinde Schliersee, lokaler Vereine und Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr“, wie es auf der Homepage des Alpentriathlons heißt. „Aus diesem Grund müssen wir bedauerlicherweise und schweren Herzens den Wettbewerb über die Kurzdistanz absagen“, erklärt der verantwortliche Projektleiter Moritz Lange von der Deutschen Triathlon-Union (DTU).

Damit können rund 450 Einzelstarter und knapp 40 Staffeln nicht auf der gewählten Distanz starten. Für sie gibt es drei Optionen: ein Start auf der Sprint-Distanz (500 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren, fünf Kilometer Laufen), ein Start im Rahmen des nächsten Bundesliga-Rennens in Nürnberg am 7. August, oder ein Rücktritt mit vollständiger Kostenerstattung. 200 Einzelstarter haben sich für den Distanzwechsel am Sonntag entschieden, berichtet DTU-Pressesprecher Oliver Kraus auf Nachfrage. 92 Sportler hatten sich von Beginn an für den Sprint angemeldet. Inklusive Staffeln – ursprünglich fünf für die Sprintdistanz – stürzen sich am Sonntag rund 350 Altersklasseathleten in den Schliersee, mit der Bundesliga etwa 500.

Alpentriathlon: „Aufstieg zum Spitzingsattel ein Mythos“

Zwei Neuerungen bei Altersklasserennen

Durch die Veränderungen gibt es auch neue Startzeiten. Die Triathlon-Bundesliga, die von Haus aus auf der Sprintstrecke mit 750 Metern Schwimmen gestartet wäre, beginnt um 11.35 (Männer) und 11.45 Uhr (Frauen). Von 12.05 bis 12.15 Uhr nehmen die Altersklassenathleten den Alpentriathlon in mehreren Startwellen in Angriff. Zu Straßensperrungen kommt es zwischen 11 und 14 Uhr (wir berichteten).

Im Rahmen der Altersklasserennen kündigt die DTU zwei Neuerungen an: Die „Red Bull Cheering Zone“ am Spitzingsattel soll für reichlich Stimmung auf den letzten Metern des herausforderungsvollen Anstiegs sorgen. Außerdem gibt es die Bike-Base-Bergwertung. Hierfür liegt am höchsten Punkt des Rennens eine Zeitmessmatte, mit deren Hilfe die schnellsten Gipfelstürmer ermittelt werden. Start der Sonderwertung ist zu Beginn der Auffahrt zum Spitzingsattel.

Auf die künftige Zusammenarbeit mit der DTU hat die kurzfristige Absage der olympischen Distanz keine Auswirkungen, betont Schliersees Kuramtsleiter Mathias Schrön: „Wir wollen eine mehrjährige Partnerschaft.“ 2023 hoffentlich wieder mit der Alpentriathlon-Kurzdistanz über 1,5 Kilometer Schwimmern, 40 Kilometer Radfahren und zehn Kilometer Laufen.