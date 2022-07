Alpentriathlon: „Aufstieg zum Spitzingsattel ein Mythos“

Voller Vorfreude sind (v.l.) Streckenchef Moritz Lange, Jörg Ullmann, Geschäftsführer der Deutschen Triathlon gGmbH, Manuel Homm, Mitarbeiter der Deutschen Triathlon Union, Schliersees Bürgermeister Franz Schnitzenbaumer und Christian Huschka, Gastgeber des Pressegesprächs und General Manager des Hotels Karma Bavaria. © STefan Schweihofer

Der Alpentriathlon Schliersee kehrt nach zwei Jahren Pandemie-Pause zurück - als Teil der Triathlon-Bundesliga.

Schliersee – Nach zwei Jahren Corona-Abstinenz kommt der Sixtus-Alpentriathlon mit seiner 33. Auflage wieder nach Schliersee zurück. Am Sonntag, 17. Juli, wird die Veranstaltung erstmals seit 2013 erneut auch Teil der Triathlon-Bundesliga sein.

„Es ist einfach toll, die Bundesliga wieder hier zu haben“, freut sich Schliersees Bürgermeister Franz Schnitzenbaumer beim Pressegespräch im Hotel Karma Bavaria. Für ihn ist der Alpentriathlon „eines der bedeutendsten Sportereignisse in der Region“, bei dem sich Hobby-Triathleten auch mal mit Profis messen könnten. Den neuen Veranstalter, die Deutsche Triathlon gGmbH, bezeichnet Schnitzenbaumer als „reinen Glücksfall“.

Auch deren Geschäftsführer Jörg Ullmann brennt schon für das Event: „Der Alpentriathlon mit dem Aufstieg zum Spitzingsattel ist ein echter Mythos. Das Event hier ist eine der Keimzellen in dieser Sportart.“ Die Veranstaltung sei etwas ganz Besonderes, weil sie keinen City-Triathlon wie beispielsweise in Berlin oder Nürnberg darstelle, sondern einen Landschaftstriathlon. „Den Athleten muss die Schönheit der Gegend vermittelt werden: Schwimmen im glasklaren See oder Laufen im Valepptal sind absolut legendär“, schwärmt Ullmann. Er wolle mit seinem Team die Veranstaltung weiterentwickeln – schon heuer mit der Einführung der Sprintdistanz, die neben der Kurzdistanz Teil des Wettbewerbs sein wird.

Vertrag für fünf Jahre

Wichtig war es Ullmann auch, zu betonen, „dass wir nicht als kommerzielle Eventagentur hier sind“. Es gehe nicht darum, mit dem Alpentriathlon Geld zu verdienen, sondern der Region etwas Gutes zu tun – „als gemeinnützig orientierter Verband“. Deshalb hat man sich langfristig als Kooperationspartner an den Alpentriathlon gebunden. „Für fünf Jahre, mit der Option auf Verlängerung“, verrät der Geschäftsführer, der selbst Mitte der 1980er-Jahre als Triathlon-Profi aktiv war, auf Nachfrage unserer Zeitung.

Einen weiteren Partner fand der Alpentriathlon mit dem Karma Bavaria. „Der Ort schreit nach aktiver Erholung“, sagt dessen General Manager, Christian Huschka. Für das gesamte Hotel sei es „wirklich eine Riesenehre, diese Veranstaltung unterstützen zu dürfen“.

760 Teilnehmer angemeldet

760 Teilnehmer meldeten sich bislang dafür an, 140 davon werden im Rahmen der Bundesliga an den Start gehen. Die Anmeldefrist läuft in fünf Tagen ab, dennoch habe man bereits die Zahlen von vor der Pandemie erreicht, freut sich Ullmann. Das Event sei zudem prominent besetzt – mit vielen bekannten Startern aus der Region, aber auch zahlreichen Profis wie der zweifachen Olympiateilnehmerin Rachel Klamer aus den Niederlanden oder dem Deutschen Daniel Unger, Weltmeister auf der Kurzdistanz.

Bei Letzterer wird 1,5 Kilometer geschwommen, „der Start ist an der Vitalwelt“, sagt Moritz Lange, verantwortlicher Streckenchef. Danach geht es bei 850 Höhenmetern 40 Kilometer mit dem Rad hinauf zum Spitzingsattel. „Gelaufen wird oben am Spitzingsee über das Valepptal, das Ziel ist am Parkplatz“, beschreibt Lange. Bei der neuen Sprintdistanz schwimmen die Teilnehmer 750 Meter, fahren 15,5 Kilometer bei 400 Höhenmetern mit dem Rad und laufen fünf Kilometer. Die Altersklassen-Athleten schwimmen 250 Meter weniger.

„Als Zuschauer muss man sich bei dieser tollen Kulisse schon Gedanken machen, wo man sich hinstellt“, meint Lange, der ergänzt: „Der Anstieg zum Spitzingsattel ist sicher einer der absoluten Höhepunkte für die Fans.“

