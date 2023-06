Quälen am Oberland-Alpe d’Huez

Klettern bei knackiger Steigung: Monika Fritz fuhr den Spitzing bei den Frauen am schnellsten hinauf. © Privat

Andreas Lenz und Monika Fritz dominieren die Bergwertung beim Alpentriathlon.

Schliersee – Bei der Tour de France ist eine der ersten Fragen nach der Etappe hinauf nach Alpe d’Huez: Wer ist den Schlussanstieg am schnellsten gefahren? Den Rekord hält bis heute Marco Pantani. 1997 flog der Italiener die 13,8 Kilometer mit im Schnitt acht Prozent Steigung in 37:35 Minuten hinauf.

Das Alpe d’Huez des Oberlands ist der Spitzing. Denn auch beim Alpentriathlon gibt es eine Bergwertung. Der Anstieg ist mit seinen 3,8 Kilometern nicht so lange wie der nach Alpe d’Huez, dafür noch mal ein Stück knackiger: Die Steigung beträgt durchgängig 9,4 Prozent und hat es auch deswegen schon auf Radsport-Portale mit Namen wie „quäldich.de“ geschafft.

In diesem Jahr quälten sich zwei Athleten aus dem Landkreis am erfolgreichsten: Andreas Lenz und Monika Fritz (beide Medius Schachenmeier Bike Base Team). Lenz hatte es von Anfang an auf die Bergwertung abgesehen und war mit seinen 12:51 Minuten um 1:45 Minuten schneller als Markus Kalb. Monika Fritz distanzierte die Konkurrenz noch deutlicher: Sie kletterte den Spitzing in 15:09 Minuten und mit einem Vorsprung von 2:37 Minuten auf Renate Forstner hinauf.