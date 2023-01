Alpentriathlon Schliersee: Termin bekannt - Olympische Distanz soll zurückkehren

Von: Sebastian Schuch

In den Startlöchern für den 34. Alpentriathlon stehen nicht nur die Athletinnen und Athleten der Triathlon-Bundesliga, sondern auch zahlreiche Sportbegeisterte aus der Region und ganz Deutschland. © Christian Scholle

Der Termin für den 34. Sixtus Alpentriathlon Schliersee steht: Sonntag, 25. Juni. Neben der Triathlon-Bundesliga soll auch die Olympische Distanz wieder angeboten werden.

Schliersee – Es war der große Wermutstropfen beim 33. Situs Alpentriathlon Schliersee: Weil es nicht genügend Streckenposten gab, musste die Olympische Distanz wenige Tage vor dem Wettkampf abgesagt werden – und das im Jahr der Rückkehr der Bitburger 0,0-Bundesliga. Doch das ist Schnee von gestern: Heuer sollen sowohl die Rennen über die Sprint- wie die Olympische Distanz wieder stattfinden.

Am Sonntag, 25. Juni, macht auch die Triathlon-Bundesliga wieder Station im Oberland. Der Alpentriathlon ist das zweite von insgesamt fünf Rennen. Der Auftaktwettbewerb der Serie findet am 20. Mai im Kraichgau statt, nach dem insgesamt 14. Halt in Schliersee folgen Düsseldorf (8./9. Juli), Tübingen (23. Juli) und Hannover (2. September). Danach stehen die deutschen Mannschaftsmeister der Männer und Frauen fest. Die Distanzen betragen bei den Bundesligarennen 750 Meter Schwimmen, 15,5 Kilometer Radfahren und fünf Kilometer Laufen.

Damit unterscheiden sie sich von den offenen Wettbewerbsdistanzen. Die Sprintstrecke, die 2022 als einzige angeboten werden konnte, umfasst 500 Meter Schwimmen, 16,7 Kilometer Radfahren und fünf Kilometer Laufen. Die herausfordernde Kurzdistanz, die Olympische Distanz, verlangt von den Teilnehmern 1,5 Kilometer Schwimmen, 40 Kilometer Radfahren und zehn Kilometer laufen. 2022 hatten sich rund 450 Einzelstarter und 40 Staffeln für die Kurzdistanz angemeldet, 200 Einzelstarter hatten das Angebot eines kostenlosen Wechsels auf die Sprintdistanz angenommen.

Strecken werden verändert

Die finalen Routen für den Alpentriathlon 2023 stehen aktuell noch nicht fest. Doch vor allem für die Kurzdistanz sind Änderungen geplant, damit diese wieder stattfinden kann. „Wir arbeiten mit dem Landratsamt Miesbach, der Gemeinde Schliersee und den angeschlossenen Gemeinden an einer attraktiven Alternative zu der bekannten Radstrecke, die sicherstellt, dass die Absicherung auch im gewünschten Maße möglich ist“, erklärt Projektleiter Moritz Lange auf der Homepage des Alpentriathlons.

Nicht zur Debatte stehen dürfte der im Oberland wie in Triathlon-Kreisen legendäre Aufstieg zum Spitzingsattel. „Der Alpentriathlon mit dem Aufstieg zum Spitzingsattel ist ein echter Mythos. Das Event hier ist eine der Keimzellen in dieser Sportart“, hatte Jörg Ullmann, Geschäftsführer der Deutsche Triathlon gGmbH im Vorjahr noch geschwärmt. Schliersees Bürgermeister Franz Schnitzenbaumer meint sogar, dass der Alpentriathlon durch den Aufstieg vielleicht der sportlich herausforderndste Wettbewerb dieser Art in Deutschland ist.

Schnitzenbaumer freut sich zudem, dass auch Profi-Sportler begeistert vom Alpentriathlon sind. „Es ist schön, zu sehen, dass sich Triathleten aus aller Welt hier in unserem ,kleinen‘ Schliersee treffen. Ein großes Dankeschön jetzt schon an die Organisatoren und alle Unterstützer und Helfer an der Strecke. Wir in Schliersee freuen uns alle auf einen sportlichen Tag mit Bundesliga-Flair“, schickt er voraus.

Die Anmeldung

für den 34. Sixtus Alpentriathlon Schliersee ist bereits jetzt möglich unter www.alpentriathlon-schliersee.com/anmeldung. Aktuell gilt noch die zweite von drei Preisstufen, Anmeldeschluss ist der 14. Juni. Wer als Helfer dabei sein möchte, kann sich unter www.alpentriathlon-schliersee.com/helfer registrieren.