Am Renntag klappt alles: Sophia Huber aus Bayrischzell Zweite bei Ultramarathon

Geschafft: Gemeinsam mit ihrem Laufpartner, mit dem sie die letzten 20 Kilometer absolvierte, überquerte Sophia Huber nach 10:40 Stunden die Zielline des Adidas Infinite Trails. © Sportfotograf.com/Privat

Sophia Huber aus Bayrischzell ist Zweite beim Adidas Infinite Trail und schwärmt auch von der wohl coolsten Siegerehrung überhaupt.

Bayrischzell – Vor ziemlich genau einem Jahr schworen sich die Bayrischzellerin Sophia Huber und ihre Lauf-Freundinnen, dass sie 2022 allesamt auf dem Treppchen der Adidas Infinite Trails landen werden. Und tatsächlich: Huber lief bei dem Ultramarathon über mehr als 60 Kilometer und 5000 Höhenmeter auf einen sensationellen zweiten Platz. „Das ist eine der coolsten Siegerehrungen, die es gibt“, schwärmt die Bayrischzellerin über die Medaillenvergabe, die in einem Schwimmbad stattfindet. Das ist jedes Jahr für die Starterinnen und Starter bei dem Rennen im österreichischen Gasteinertal reserviert. „Mit Massagen, Sauna, Wellness, Essen und vor allem die lässige Siegerehrung, bei der alle im Wasser sind – alle, außer die auf dem Trepperl stehen“, erzählt die 23-Jährige, die nach ihrem fünften Platz im Team vergangenes Jahr dieses Jahr eine trockene Siegerehrung feiern durfte.

In 10:40 Stunden bezwang sie die Gipfel des Gamskarkogels (2467m), des Graukogels (2492m) und des Tischkogels (2432m) und erreichte das Ziel als Zweite. „Ich hätte nie damit gerechnet, aber am Renntag hat alles irgendwie geklappt“, berichtet Huber. Während des Wettbewerbs hatte sie immer wieder Kontakt zu ihrer Familie, die das Rennen in der Heimat über die Tracking-Funktion des Rennens verfolgte. „Ich wusste bis zur Hälfte des Rennens gar nicht, dass ich so weit vorne bin. Mein Onkel hat mir dann irgendwann geschrieben, dass ich Zweite bin“, sagt die Bayrischzellerin, die in München Osteopathie studiert. „Ab da war es überhaupt nicht mehr anstrengend, auch wenn mich die Dritte das ganze Rennen über verfolgte.“ Auf den letzten 20 Kilometern fand Huber einen Laufpartner, der ähnlich schnell unterwegs war. „Wir haben uns richtig gepusht und sind dann Hand in Hand ins Ziel gelaufen.“

Laufeinheiten vor dem Frühstück

Ihre ersten Laufpartner fand Huber während ihrer Zeit als Au-pair in Neuseeland. Dort war sie bei einer Gastfamilie aus lauter Ultramarathonläufern. „Ich habe dann daheim angefangen, die ganzen Berge rauf- und runterzulaufen.“ Ein spontanes erstes Rennen gewann sie prompt, dann wurden die Distanzen länger und die Höhenmeter mehr. „Ich bin einfach mega gern am Berg unterwegs. Da bin ich glücklich.“ Weil das Studium nicht allzu viel Zeit zum Training lässt, hat Huber ihre eigenen Trainingszeiten gefunden. „Meistens sause ich vor dem Frühstück einen Gipfel rauf und bringe beim Zurücklaufen Semmeln mit.“

Im Ziel von Bad Hofgastein warteten ihre Freundinnen auf Huber und empfingen sie mit großem Jubel. „Ich muss nach den Rennen im Ziel meistens weinen, da war es umso schöner, dass die Freundinnen auf mich gewartet haben“, freut sich Huber. Die Tränen der Erschöpfung und Freude zugleich hatte sie sich redlich verdient.

Die wohl coolste Siegerehrung: Während die Sieger ihre Medaillen erhalten, feiert der Rest im Pool. © Privat

Das nächste große Highlight will Huber dann wieder bei den Wurzeln ihrer Trailrunning-Karriere feiern. Am 11. Februar kommenden Jahres startet sie gemeinsam mit ihrer damaligen Gastfamilie beim Tarawera Ultramarathon in Neuseeland über mehr als 100 Kilometer und mehr als 3000 Höhenmeter. „Das nächste große Abenteuer ist dann da, wo alles begann“, blickt Huber voraus.