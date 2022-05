Andreas Eder kehrt nach München zurück

Von: Sebastian Schuch

Teilen

Andreas Eder holte mit dem EHC drei Titel. © GEPA

Nach drei Jahren in Franken und Niederbayern kehrt Eishockey-Profi Andreas Eder aus Miesbach zum EHC Red Bull München zurück.

Miesbach – An vergangene Erfolge anknüpfen will der Miesbacher Eishockey-Profi Andreas Eder in der kommenden Saison in der DEL. Nach drei Jahren kehrt der 26-Jährige zum EHC Red Bull München zurück. Das gab der Vizemeister per Pressemitteilung bekannt.

Bereits von 2015 bis 2019 spielte Eder für das Profiteam der Münchner, zu denen er mit 18 Jahren in die Red Bull Eishockey Akademie gewechselt war. Mit dem EHC gewann der Miesbacher drei deutsche Meisterschaften (2016, 2017, 2018) und reifte in 146 DEL-Spielen (insgesamt 286) zum Nationalspieler. 2019 wechselte Eder zunächst für eine Saison zu den Nürnberg Ice Tigers und zur Spielzeit 2020/21 schließlich zu den Straubing Tigers. In der vergangenen Saison sammelte Eder in 44 Partien für die Niederbayern 41 Punkte (17 Tore, 24 Assists). Andreas ist ein Kind unserer Organisation und hat sich in den letzten zweieinhalb Jahren in der Ferne als Person und Spieler super weiterentwickelt. In der letzten Saison war er einer der besten deutschen Scorer und hat sich auch zum Powerplay-Spezialisten entwickelt. Wir sind froh, dass Andreas sich für die Rückkehr in seine ehemalige sportliche Heimat entschieden hat“, wird Christian Winkler, Managing Director Sports Red Bull Eishockey, zitiert.

Auch Eder, der den Sprung in den Kader zur derzeit stattfindenden WM in Finnland wie Bruder Tobias verpasst hat, freut sich: „Es ist super, in der kommenden Saison zurück in München zu sein. Ich kenne dort noch viele Jungs und freue mich jetzt schon auf die gemeinsame Herausforderung in der DEL und CHL. Ich bin mir sicher, dass wir in beiden Wettbewerben ganz oben mitspielen werden.“ ses