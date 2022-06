Andreas und Tobias Eder im Wadlbeißer: „Davon haben wir von klein auf geträumt“

Nach zwei Jahren verlässt Andreas Eder Straubing und kehrt zum EHC Red Bull München zurück © Armin Weigel

Andreas und Tobias Eder aus Miesbach haben es geschafft: Sie sind Eishockey-Profis und haben schon gemeinsam für die Nationalmannschaft gespielt. Wie sich das anfühlt, erzählen sie im Lokalsport-Podcast Wadlbeißer.

Miesbach – Die Brüder Andreas und Tobias Eder können mit der vergangenen Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) zufrieden sein. Beide stellten persönliche Bestwerte auf. Tobias ist bei der Düsseldorfer EG heimisch geworden, Andreas kehrt über die Stationen Nürnberg Ice Tigers und Straubing Tigers nun zum EHC München zurück. Im Wadlbeißer, dem Lokalsport-Podcast der Heimatzeitung, sprechen die Eder-Brüder unter anderem über ...

...ihr sehr enges Verhältnis.

Andreas Eder: „Wir telefonieren jeden Tag. Ich rufe den Tobi meistens an, wenn ich mit dem Hund gehe und frage, was es Neues gibt. Manchmal telefonieren wir zwei Minuten, manchmal eine halbe Stunde. Aber grundsätzlich sind wir eigentlich fast immer in Kontakt.“

Tobias Eder: „Wir starten immer mit Eishockey. Manchmal sind wir in Gesprächslaune und schneiden dann auch andere Themen an. Ich denke, dass es uns beiden guttut, dass wir jemanden haben, mit dem wir über Eishockey reden können. Wenn ich vom Training heimkomme und bin unzufrieden und beim Andy ist es genauso, dann haben wir darüber gesprochen und versucht, den anderen wieder aufzubauen.“

...die Stärken des anderen.

Tobias Eder: „Ich schaue mir seine Spiele oft an und versuche aufzusaugen, wie der Andy Eishockey spielt. Zum Beispiel im Powerplay. Dass Du, wenn Du die Scheibe kriegst und unter Druck gesetzt wirst, eine gewisse Ruhe am Schläger hast und nicht überhastet die Scheibe wegspielst – das ist etwas, was ich mir beim Andy abschaue. Oder auch sein Speed aus dem eigenen Drittel durch die neutrale Zone, wie er die Scheibe ins offensive Drittel bringt. Ich kann mir von ihm abschauen, dass ich noch dominanter auf dem Eis werde.“

Andreas Eder: „Tobi hat in den letzten Jahren fünf, sechs Tore geschossen, weil er die Scheibe abgefälscht hat. Ich habe in meinem ganzen Leben noch kein Abfälscher-Tor geschossen. Ich hock’ oft auf der Couch und denke mir: Hagodd-za, wo hat er den denn noch gesehen oder wie hat er den denn abgefälscht? Dazu spiele ich auf dem Eis niemanden aus, weil ich der Meinung bin, dass meine Hände nicht gut genug sind, aber dafür meine Hax’n. Das heißt, ich laufe einfach vorbei an den Leuten. Wenn der Tobi in zwei Leute reinfährt und auf einmal ist er auf der anderen Seite und die haben gar nicht gewusst, wie er durchgekommen ist – solche Sachen trau ich mich nicht, weil ich mir denke: Nicht, dass mich jetzt noch einer zusammenfährt.“

Ein wichtiger Spieler ist Tobias Eder mittlerweile bei der Düsseldorfer EG. © Johannes TRAUB / JT-Presse.de via www.imago-images.de

...die Nationalmannschaft und die Weltmeisterschaft.

Tobias Eder: „Als ich letztes Jahr von Toni Söderholm die Nachricht bekommen habe, ob ich fit bin und Lust habe, die WM-Vorbereitung mitzumachen, war ich erst einmal perplex. Ich habe in die Familien-Gruppe geschrieben: Geil, ich darf zur Nationalmannschaft. Der Andy und ich haben sogar zwei Spiele miteinander machen dürfen. Alleine das Gefühl, bei der Nationalhymne nebeneinander zu stehen, ist etwas, wovon wir von klein auf geträumt haben. Dieses Jahr habe ich es in der WM-Vorbereitung noch ein bisschen weiter geschafft. Leider Gottes hat es für den letzten Cut nicht gereicht. Aber das ist ein Ansporn für die nächsten Jahre, noch härter zu arbeiten und noch mehr Gas zu geben. Dieser Traum, mit dem Andy zusammen eine Weltmeisterschaft zu spielen, steht schon ganz, ganz oben auf meiner Wunschliste.“

...ein mögliches Karriere-Ende beim TEV Miesbach.

Andreas Eder: „Wir wollten schon immer zusammen bei der Nationalhymne auf dem Eis stehen. Aber wir dachten, dass wir dann mit dem TEV in der DEL spielen. (lacht) Für mich wird Miesbach immer die Heimat bleiben. Es ist schön, wieder daheim zu sein. Jeden Tag, wenn ich an der Eishalle vorbeifahre, denke ich mir, dass das wie ein zweites Zuhause für mich ist. Ich habe, glaube ich, auch mehr Zeit in der Eishalle als in der Schule verbracht. Mein Ziel wäre es schon, irgendwann noch einmal für den TEV zu spielen.“