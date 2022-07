Annika Morgan: Ein Vorbild für den Nachwuchs des SC Miesbach

Von: Dieter Dorby

Große Ehre: Snowboarderin Annika Morgan vom SC Miesbach durfte sich nach ihrem starken Olympia-Debüt ins Goldene Buch der Stadt eintragen. © STEFAN SCHWEIHOFER

Snowboarderin Annika Morgan darf sich ins Goldene Buch der Stadt Miesbach eintragen - und verrät eines ihrer Erfolgsgeheimnisse.

Miesbach – Wintersportler bei Ehrungen zu sehen ist immer interessant. Denn auf der Piste erlebt man sie in der Regel eingepackt im Skianzug, dazu Helm oder Mütze, und meist werden die Skier oder Boards so aufgestellt, dass dem Material zumindest der zweite Blick gehört. Bei Annika Morgan kommt hinzu, dass die Snowboarderin vom SC Miesbach, die vergangene Saison vor allem bei den Olympischen Winterspielen für Furore gesorgt hatte, in einer Disziplin mit wenig TV-Präsenz unterwegs ist. Auch sind ihre Sprünge im Big Air eher für Großaufnahmen geeignet.

Zur Ehrung im Miesbacher Rathaus erschien die 20-jährige Mittenwalderin gestern Vormittag wenig sportiv, dafür bodenständig im Dirndl. Miesbachs Bürgermeister Gerhard Braunmiller hatte es sich nehmen lassen, sie um einen Eintrag ins Goldene Buch der Stadt zu bitten, nachdem sie beim gemeinsamen Empfang von Landkreis und Kommunen verhindert war. Der Bezug der Olympionikin zum SC Miesbach ist laut Braunmiller aber sehr eng.

Wie sehr, das bestätigte neben SC-Vorsitzender Malin Friese Morgans SC-Trainer Andreas Polke: „Unser Nachwuchs ist begeistert, wenn man Dich im Fernsehen sieht. Alle sind hin und weg. Es ist super, wenn man solche Vorbilder im Verein hat.“

Morgans Leichtigkeit ist ihre Stärke

Morgan, die mit ihrer Mutter Birgit erschienen war, bedankte sich für die Komplimente und war ihrerseits erstaunt, wie kunstvoll sie der Miesbacher Grafiker und Kunstmaler Stefan Ambs auf die Seite gezeichnet hat. Verewigt dazu ihr achter Olympia-Platz im Slopestyle in Peking. Das ist aber nicht der einzige Erfolg der jungen Athletin. Zweimal holte sie bereits Silber bei Junioren-Weltmeisterschaften – 2018 im Slopestyle, 2019 im Big Air. Im Januar 2022 belegte sie im Slopestyle bei den Laax Open in der Schweiz den dritten Platz, ebenso im Dezember 2021 beim Big Air in Steamboat/USA – ein herausragendes Ergebnis für das deutsche Team.

So jung und unter Druck dann doch so cool zu bleiben, ist Morgans Stärke, die sie bescheiden so erklärt: „Ich bin immer sehr entspannt. Ich kenne ja auch alle Snowboarder – es macht Spaß.“ Trainer Polke wird konkreter: „Sie schafft es, die Leichtigkeit aus dem Training mit in den Wettbewerb zu nehmen. Trotz des Wettkampfs bilden die Fahrer eine Community, die zusammenhält.“ Das Ergebnis sei eine Lockerheit, die man beispielsweise bei Skirennfahrern weniger findet.

Annika Morgan beim Weltcup in Laax. © Gian Ehrenzeller

Mutter Birigt Morgan lobt SC Miesbach

Dass Annika Morgan nun zur Weltspitze zählt, verdanke sie dem SC Miesbach, betont ihre Mutter Birgit Morgan: „Die Jugendarbeit dort ist phänomenal! Ihr gebt ihnen den Spaß.“ Ihre Familie habe vor Jahren einen Verein für die snowboardenden Kinder – Annikas Bruder Ethan ist ebenfalls Snowboarder – gesucht und nicht im Werdenfelser Land, sondern in Miesbach gefunden. Beim SC, mit Amelie Kober, Konstantin Schad und auch Cheyenne Loch.

Auch heute noch ist der SC Miesbach Anlaufpunkt bei jungen Snowboardern. „Wir nehmen viele Kids aus dem Großraum München und Nachbarlandkreisen auf, betreuen die Sportler mehr mit Events, nicht mit wöchentlichem Training“, sagt Polke. Wobei er sich durchaus mehr Zulauf aus der Nähe wünscht.

