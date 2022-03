Annika Morgan ist nur die Spitze: Darum bekommt der SC Miesbach so viele Snowboard-Talente

Von: Sebastian Schuch

Große Sprünge hat Annika Morgan vom SC Miesbach auch bei den Olympischen Winterspielen in Peking gezeigt – und das beste deutsche Big-Air-Ergebnis aller Zeiten erreicht. © Kirill KUDRYAVTSEV/AFP

Das Einzug des SC Miesbach ist groß, so groß, dass sogar Snowboarder aus Mittenwald für den Kreissstadt-Klub starten.

Miesbach – Nicht erst seit sie bei den Olympischen Winterspielen in Peking mit Platz zehn die beste Olympia-Platzierung einer deutschen Big-Air-Snowobarderin erreicht hat, ist Annika Morgan auch außerhalb der Szene ein bekannter Name. Schon im Vorfeld der Winterspiele schaffte es die 19-Jährige als erste Deutsche in dieser Disziplin aufs Podest. Dabei machte sie auch den SC Miesbach, für den sie startet, wieder zu einem bekannten Namen in der Republik. Doch warum fährt eine Mittenwalderin eigentlich für den Skiclub aus der Kreisstadt?

Trainer Andi Polke, seit rund 20 Jahren beim SC, lüftet das Geheimnis. „Ihre Eltern hatten einen großen Bezug zur früheren Trainerin Annette Merkl“, erklärt der 48-Jährige. „Außerdem gab es im Bereich Garmisch fast gar nichts für Snowboarder.“ Viele Jahre habe der SC Miesbach quasi den bayerischen Snowboardsport repräsentiert. Bis heute seien die Morgans dem SC Miesbach treu geblieben. Neben Annika und den Eltern auch ihre Brüder Sean, der für die Rostock Piranhas in der Oberliga Nord Eishockey spielt, und Ethan. „Ein begnadeter Freestyler“, schwärmt Polke. Allerdings habe er nie in den Wettkampfsport gewollt und dreht stattdessen Snowboardfilme.

Dass nach Amelie Kober, Konstantin Schad und Cheyenne Loch – die für den SC Schliersee gestartet ist, aber auch Mitglied beim SC Miesbach war – nun erneut eine Sportlerin in der Weltspitze mitmischt und Miesbach auf der breiten Bühne präsentiert, sei „auf jeden Fall eine Motivation, immer weiter zu machen“, sagt Polke. Auch, wenn die 19-Jährige nie „im eigentlichen Sinn bei uns gefahren“ sei, sprich: mit den Miesbachern trainiert hat. Aber das Beispiel der Mittenwalderin zeige, dass dank des breiten Angebots beim Verein immer wieder Boarder den Sprung in einen Kader schaffen. Aktuell sind es sechs im Bayern-Kader.

Andreas Polke ist Trainer beim SC Miesbach. © Privat

Ein weiteres Beispiel wäre Boardercrosser Leon Beckhaus (24), ebenfalls ein „Auswärtiger“ im Miesbacher Gewand. „Er ist über eine Münchner Schule zu uns gekommen“, erklärt Polke. Der Lehrer des Tölzer Gabriel-von-Seidl-Gynasiums ist auch Schulbeauftragter beim Verband Snowboard Bayern. Mit Schnupperstunden für Grundschüler, der Kids Snowboard Tour oder den Kids Nachwuchs Camps will er junge Sportler für das Boarden begeistern und diejenigen, die schon etwas besser sind, für den Wettkampfsport gewinnen. So landen auch einige Nachwuchssportler aus umliegenden Landkreisen beim SC Miesbach.

Aus dem Landkreis hält derzeit Celia Trinkl aus Waakirchen die Hoffnungen hoch. Nach ihrer Verletzungsmisere der vergangenen Jahre gewann die 19-Jährige kürzlich den Juniorcup der Boardercrosser im Pitztal. Dahinter klafft zwar eine kleine Lücke, aber Polke ist zuversichtlich, dass von den Jüngeren in den nächsten Jahren der eine oder andere einen Kaderplatz bekommt. Bis dahin bleibt der SC Miesbach in der Boarderszene ein Begriff.