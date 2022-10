Auftakt nach schwieriger Vorbereitung: TV Miesbach startet in Bezirksklassensaison

Teilen

Auch in der vergangenen Saison spielte der TV Miesbach (schwarz) gegen den WSV Glonn. © Privat

Die Basketballer des TV Miesbach starten gegen WSV Glonn in Saison, die erneut nicht einer Vor-Corona-Spielzeit gleichen wird.

Miesbach – Am Samstag starten auch die Basketballer des TV Miesbach in die neue Spielzeit. In der erneut aufgeteilten Bezirksklasse Südost empfangen sie um 18 Uhr in der Mittelschulhalle den WSV Glonn.

„Die Vorbereitung habe ich mir anders vorgestellt“, moniert Miesbachs Trainer Damir Hadziabdic, der über die letzten Monate urlaubs- und krankheitsbedingt nur selten einen größeren Kader in der Halle hatte. Umso wichtiger wird es sein, dass der zusammengebliebene Kern des Teams gleich funktioniert. Neu im Miesbacher Trikot ist Fabian Blank, der früher in Gröbenzell sowie Unterhaching spielte und nach mehrjähriger Pause nun in der Kreisstadt wieder aktiv ist.

Die Gäste aus Glonn begannen ihre Saison bereits am letzten Wochenende und mussten sich dort gleich beim Aufsteiger SV Seeon mit 55:75 geschlagen geben. Da die Bezirksklasse Südost wieder geteilt ist, sind nur fünf Teams in der Liga. Von einem regelmäßigen Spielbetrieb wird wohl auch heuer nicht die Rede sein können.

Wadlbeißer: Alle Folgen des Lokalsport-Podcasts in der Übersicht.

Bereits um 13 Uhr will die männliche U14 des TV zu Hause gegen den ASV Rott am Inn den zweiten Saisonsieg feiern. Nicht am Mannschaftsspielbetrieb teilnehmen werden heuer die Miesbacher Damen, die nach einigen Abgängen zurückgezogen wurden. mm

Bezirksklasse Südost Gruppe West

WSV Glonn, TV Miesbach, TuS Prien, TSV Rosenheim, SV Seon