Aushängeschilder der Region: Landkreis ehrt Olympioniken

Von: Sebastian Schuch

Teilen

Ehrende und Geehrte: (v.l.) Schliersees Bürgermeister Franz Schnitzenbaumer, Landtagspräsidentin Ilse Aigner, Landrat Olaf von Löwis, Biathletin Vanessa Hinz, Rennrodlerin Natalie Geisenberger, Langläufer Lucas Bögl, Langlauf-Bundestrainer Peter Schlickenrieder, Miesbachs Bürgermeister Gerhard Braunmiller und Holzkirchens Dritter Bürgermeister Albert Kraml. © Stefan Schweihofer

Ehre wem Ehre gebührt: Im kleineren Rahmen empfing der Landkreis im Schlierseer Heimatmuseum seine erfolgreichen Winter-Olympioniken.

Miesbach – Von Natalie Geisenbergers Triumphfahrt im Eiskanal über Lucas Bögls aufopferungsvollen Kampf in der Loipe, Vanessa Hinz’ Bronzemedaille bis zum Sensations-Geburtstags-Gold für Peter Schlickenrieder: Die Olympischen Winterspiele in Peking haben für den Landkreis viele emotionale Höhepunkte geboten, die die Olympioniken und Ehrengäste beim Empfang im Schlierseer Heimatmuseum teilweise noch einmal in voller Länge oder gar zum ersten Mal als Bewegtbild miterleben durften.

Gastgeber Olaf von Löwis freute sich über die „willkommene Pause im Krisenmodus“ zwischen Corona und russischem Angriffskrieg. „Als Landrat bin ich wahnsinnig stolz, dass wir so überragende Sportlerinnen und Sportler im Landkreis haben.“ Die zudem den besonderen Umständen in China getrotzt und auf Missstände aufmerksam gemacht haben. Landtagspräsidentin und Stimmkreisabgeordnete Ilse Aigner freute sich „narrisch“ über die „brillante Bilanz“. Auch beim erneuten Ansehen der Olympiaszenen habe man mitfiebern müssen, obwohl man sich den Druck, der auf den Sportlern herrsche, nur vorstellen könne.

Die Ehrung der erfolgreichen Sportlerinnen und Sportler war den Bürgermeistern ihrer jeweiligen Kommunen überlassen. Schliersees Bürgermeister Franz Schnitzenbaumer wollte dabei diejenigen nicht unerwähnt lassen, die „oft vergessen werden“: die Ehrenamtlichen in den Vereinen. Er höre von vielen, dass es durch Corona schwierig geworden sei mit dem Nachwuchs. „Da sind unsere Sportler ganz wichtig, als Vorbilder.“ Auf persönliche Geschenke ihrer Heimatgemeinde verzichteten Hinz und Schlickenrieder allerdings, stattdessen wünschten sie sich etwas für die Allgemeinheit. So wird es etwa für die kleine Biathlon-Strecke neue Gewehre mit Widmung geben, kündigte Schnitzenbaumer an.

Wadlbeißer: Alle Folgen des Lokalsport-Podcasts in der Übersicht.

Die Worte für Geisenberger, die erfolgreichste deutsche Winter-Olympionikin aller Zeiten, waren Miesbachs Bürgermeister Gerhard Braunmiller vorbehalten. Er freue sich, dass sie mit ihrem zahllosen Erfolgen im Weltcup, bei Welt- und Europameisterschaften oder den Olympischen Spielen den Namen der Kreisstadt in die Welt trage. „Wir sind stolz darauf, dass Du in Miesbach bist.“ Neben der erfolgreichsten startete auch die jüngste Landkreis-Olympionikin als Miesbacherin: Snowboarderin Annika Morgan. Ihr Präsent nahm stellvertretend ihre Mutter Birgit entgegen, die ihre Tochter einst beim Skiclub angemeldet hatte.

Bögls Kampf und den halsbrecherischen Einsatz von Skicrosser Florian Wilmsann würdigte Holzkirchens Dritter Bürgermeister Albert Kraml, der den erkrankten Christoph Schmid als „eiserne Reserve“ vertrat. Als Ausnahmetalente aus dem Herzen Holzkirchens hätten sie die Marktgemeinde stolz gemacht. „Ihr habt von Klein auf für diesen Traum trainiert“, sagte Kraml anerkennend. Hans Schwaiger, Abteilungsleiter von Bögls Verein SC Gaissach, ließ es sich nicht nehmen, die Geschichte zu erzählen, wie er den jungen Lucas einst ablehnen wollte. „Do hob i mi erpressa lossa“, sagte er schmunzelnd. Zum Glück, in der Nachbetrachtung. Für Wilmsmann, der nicht mehr im Landkreis wohnt, nahm Georg Zinsbacher, Spartenleiter Ski des TSV Hartpenning, das Präsent entgegen.