Erster Saisonsieg für TV Miesbach

„Endlich war mal Tempo drin“

Im dritten Anlauf hat‘s geklappt: Im Heimspiel gegen den ASV Rott feiern die Basketballer des TV Miesbach ihren ersten Saisonsieg.

Miesbach – „Ein ganz wichtiger Sieg, den wir uns verdient haben.“ So lautet das Fazit von TV Miesbachs Trainer Stefan Zoller, nachdem seine Basketballer zuhause den ASV Rott mit 90:57 besiegt hatten. Für den TV war es im dritten Spiel der Bezirksklasse Südost der erste Sieg.

Der TV erwischte einen guten Start und griff mit viel Tempo an, konnte jedoch mehrere Aktionen unter dem Korb nicht verwerten. Dann aber platzte der Knoten und innerhalb von fünf Minuten legten die Miesbacher einen 22:4-Lauf hin – gleich drei erfolgreiche Würfe jenseits der Dreier-Linie fielen im Anfangs-Viertel. „Endlich war mal Tempo drin“, sagt Matthias Acher, der durch seine Schnelligkeit die Rotter Abwehr ein ums andere Mal vor Schwierigkeiten stellte und von außen ein treffsicheres Händchen zeigte. Mit 51:23 ging es in die Pause und Miesbachs Trainer warnte davor, sich zu sicher zu sein oder nachzulassen.

Das dritte Viertel ging dann auch mit 19:16 an Rott. Danach zogen die Miesbacher die Intensität wieder an, um mit einem 13:0-Lauf die Führung wieder auszubauen. Am Ende stand ein 90:57 auf der Anzeigetafel. Schlüssel zum Sieg war die extrem gute Rebound-Arbeit, vor allem Florian Fresser glänzte unter den Brettern. Umso mehr schmerzt es, dass er sich kurz vor Schluss an der Schulter verletzte und für das nächste Spiel beim TuS Prien ausfallen wird.

mm

TV Miesbach: Acher (27 Punkte), Fresser (23), Pfeifhofer, Kaynak (je 9), Doll (6), Lobinger, Rasho, Tietz (je 4), Ay, Veselaj (je 2), Lux, Zoller.